Scarlett Johansson ist jener Hollywoodstar, dessen Filme im ablaufenden Jahr am meisten Geld an den Kinokassen einspielten. 1,2 Mrd. US-Dollar (1,15 Mrd. Euro) nahmen ihre beiden Werke, das Superheldenepos "Captain America: Civil War" und die Hollywoodsatire "Hail Caesar" der Coen-Brüder, weltweit ein. Der Erfolg ist dabei primär dem Disney-Werk "Captain America: Civil War" zuzurechnen.

Newcomber Robbie auf Platz 2

So lag dieses mit Ticketeinnahmen von 1,15 Mrd. US-Dollar (1,10 Mrd. Euro) heuer weltweit an der Spitze der kommerziell erfolgreichsten Filme. Entsprechend finden sich mit Chris Evans und Robert Downey junior auch zwei Co-Stars von Johansson auf Platz 2 und 3 der Statistik. Dahinter folgt die australische Schauspielerin Margot Robbie, deren Streifen "Suicide Squad" und "The Legend of Tarzan" mit Christoph Waltz insgesamt 1,1 Mrd. US-Dollar (1,05 Mrd. Euro) einspielten.