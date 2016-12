3:32 Minuten dauert der Song von "Us the Duo". Das scheint zunächst nicht ungewöhnlich. Beim Hinhören merkt man aber schnell, was sich in dem Lied versteckt. Das für ihre Mashups bekannten Duos mixt gleich 17 der größten Hits im Jahr 2016 zu einem Song zusammen. Hört und seht selbst!

Die Liste der vorkommenden Lieder:

Starboy (ft. Daft Punk) - The Weeknd

7 years - Lukas Graham

Cheap Thrills - Sia (ft. Sean Paul)

I Took a Pill in Ibiza - Mike Posner (Seeb Remix)

Work From Home - Fifth Harmony (ft. Ty Dolla $ign)

Cake by the Ocean - DNCE

Stressed Out - Twenty One Pilots

Hold Up - Beyoncé

Side to Side - Ariana Grande (ft. Nicki Minaj)

Send My Love (To Your New Lover) - Adele

This is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

One Dance - Drake (ft. WizKid & Kyla)

Work - Rihanna (ft. Drake)

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

24K Magic - Bruno Mars

Black Beatles (ft. Gucci Mane) - Rae Sremmurd

Closer - Chainsmokers ft. Halsey