Auf Lepschi bei der Vienna Comic Con: Wie ich Cosplay-Nerds verstehen lernte

Unser Kollege Ljubiša geht regelmäßig „auf Lepschi“ und schaut sich an, wie vielfältig in Wien gelebt und gefeiert wird. Diesmal tauchte er in die knallbunte Welt der Vienna Comic Con ein.

Das wär doch mal was anderes“, sagt die Kollegin. „Immer nur Partys und Clubs – ist doch fad!“, wirft die andere hinterher. „Ja, voll …“, höre ich mich selbst sagen. „Wir müssen überraschend bleiben!“ Viel hätte nicht mehr gefehlt und sie hätten mich gleich in ein buntes Kostüm gesteckt. So kommt es, dass ich an diesem Samstagnachmittag, statt mich für einen Abend im Club fertig zu machen, in die Messe Wien fahre. Zur Vienna Comic Con, quasi dem Mekka für Comic-Freaks und SciFi-Nerds.

Willkommen im Nerd-Paradies

Schon in der U-Bahn-Station kommen mir zwei Geishas und ein Jedi-Ritter entgegen. Drei Typen in Mönchskutten schwingen große Handglocken und rufen: „Shame! Shame!“ Alle außer mir scheinen es zu verstehen. Ich halte sicherheitshalber etwas Abstand und konzentriere mich auf die Umgebung.

Ich beginne, mich erst mal in die Stimmung einzugrooven und rede mir ein, dass es, abgesehen von vernachlässigbaren Details, gar nicht so anders ist als ein normaler Fortgehabend. Nur dass auch Männer in hautengen Strumpfhosen rumlaufen und kräftig in den Make-up-Topf greifen dürfen. Ich lerne, dass es mir bisher unbekannte Arten gibt, Spaß zu haben. Ich kann beispielsweise mit einem 3-D-Drucker eine lebensechte kleine Action­figur von mir selbst anfertigen lassen. Oder „Crazy Kontaktlinsen“ kaufen, die meine Augen aussehen lassen wie bei einem Vampir. Oder ein Selfie mit Spiderman machen. Ein langhaariger Typ an einem Fantasy-Stand will mich zum „Rollenspielen“ einladen. Ich versuche, höflich zu signalisieren, dass ich vergeben bin. Bei den Samuraischwertern für 35 Euro komme ich kurz ins Wanken. Gerade noch rechtzeitig werde ich skeptisch, ob eine so günstige Klinge einem Kampf wirklich standhalten würde. Und meine Freundin wäre wahrscheinlich auch nicht allzu erfreut, dass ich unsere Wohnungsdeko auf diese Art bereichere.

Die Verkleidungsfrage

Als ich ein Pärchen in bunten Kostümen frage, „was“ sie denn sind, wird es erst mal für ein paar Herzschläge still. „Prinzessin Mononoke!“, lautet dann die nachdrückliche Antwort. Okay, das läuft doch gut. „Warum gerade dieses Kostüm?“, frage ich nach. Noch mal ein irritierter Blick. Ich habe offensichtlich gar nichts verstanden. Ich verfluche mich im Stillen dafür, dass ich in Jeans und T-Shirt rumlaufe, und ziehe zerknirscht weiter.

Ein paar Stunden später hole ich meine Jacke aus der Garderobe, da fange ich ein Gespräch auf: „Oida, das ist so geil“, sagt die junge Garderobendame. „Ich könnte tagelang zuschauen – da gibt’s alles!“ Recht hat sie. Fragen nach dem Warum sind da echt überflüssig.

Mehr Lepschi? Was ich beim Fortgehen auf der Ottakringer Straße gelernt habe