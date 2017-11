So schnell werden alle zu Glühwein -Fans.

Glühwein-Fans aufgepasst! Euer liebstes alkoholisches Wintergetränk bekommt jetzt ein Upgrade: und zwar mit Gin! Ja, ihr habt richtig gehört: diesen Winter trinkt man Glühwein eine Spur anders, und besser.

Wie das geht? Einfach statt Wein Gin verwenden - und das winterliche Alkoholvergnügen ist perfekt.

Zutaten 2cl Gin (für die weiße Glühwein-Version) oder 2 cl Sloe Gin (für die rote Glühwein-Version) 1 Stück Ingwer (ca. 3 cm) 2 Zimtstangen 5 ganze Gewürznelken 200 ml naturtrüber Apfelsaft Schale einer Orange 1 Messerspitze Piment

Zubereitung:

Die Schale der Orange abreiben, den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden. Die Zutaten – bis auf den Gin – in einem Topf langsam rund 20 Minuten lang erhitzen. Nicht zum Kochen bringen! Das fertige Gemisch in hitzefeste Gläser füllen und jeweils 2 cl Gin oder Sloe Gin dazugeben. Fertig!