Shop: Joseph Brot eröffnet Bagel-Store in Wien

Ende September eröffnete die Joseph Bagelmanufaktur am Albertinaplatz und lockt damit BagelliebhaberInnen in die Wiener Innenstadt.

Joseph Brot eröffnet Bagel-Store in Wien

Beliebt für seine Bio Brot- und Gebäckproduktion hat sich Joseph Brot als neues Ziel gesetzt, den Bagel im Herzen Wiens zu etablieren – und das an höchst prominenter Adresse: am Albertinaplatz (Ecke Führichgasse/Tegetthoffstraße).

In dem Ecklokal gibt es den Joseph Bagel ab sofort in drei köstlichen Sorten: Den Bio Wiener Sauerteig Bagel, den Bio Waldstaudenroggen Bagel und den Bio Malzkorn Bagel. Alle jeweils unbestreut oder bestreut und auf Wunsch mit feinen Köstlichkeiten wie Schinken oder Lachs belegt, warm oder kalt und frisch vor den Augen des Kunden an der Bagelbar zubereitet, Kostenpunkt: ab 2,40 Euro.

Der Bagelteig wird täglich hergestellt, mit einer eigens entwickelten Zwei-Daumen-Technik geformt und vor dem Backen auch noch gekocht, wie sich das für einen anständigen Bagel gehört. Danach wird er auf einem leinenbespannten Holzbrett das erste Mal gebacken, gestürzt und anschließend auf einer Steinplatte ein zweites Mal gebacken.

Das Brot- und Gebäcksortiment ist im neuen Lokal ebenso erhältlich wie To-go-Salate, Kaffee, Matcha und Kurkuma Lattes und hausgemachte Smoothies.

Joseph Bäckerei Café Bagelmanufaktur Albertina Platz/Führichgasse 6

1010 Wien Öffnungszeiten:

Mo bis Fr: 8 bis 19 Uhr

Sa: 8.30 bis 17 Uhr

So und Feiertag geschlossen