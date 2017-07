Gordon's: Dieser pinke Gin wird euren Sommer retten

Per E-Mail versenden

Es gibt sie: die schönen Seiten des Lebens. Und mit Gin Tonic werden sie meistens noch schöner.

Deshalb kommen die besten Nachrichten des Tages heute aus dem alkoholischen Bereich: Gordon's hat einen pinken Gin auf den Markt gebracht - und wir sind verliebt!

Pinker Gin mit Erdbeer- und Himbeernote

Damit ist die Marke definitiv am Zeitgeist dran, denn keine andere Farbe dominiert Instagram gerade so sehr wie pink. Das Rezept ist inspiriert vom Original aus den 1880ern, hat jedoch eine ganz neue Geschmacksrichtung dabei: die Süße von Erdbeeren und Himbeeren. Perfekt also für einen erfrischenden Sommerdrink.

my mum made my morning with @gordonsginuk and then i noticed how my other gin looked so pretty with it so i had to take a photo! cannot wait to give the pink gin a try 🍓✨ Ein Beitrag geteilt von beth 🌊 (@pagesfrombeth) am 26. Jul 2017 um 3:03 Uhr

Und das Beste daran: Hier könnt ihr den Pink Gin kaufen. Kostenpunkt: 12,46 Euro. Wir versprechen: Euer Gin Tonic wird nie wieder der Gleiche sein!

Video: Das sind die besten Zutaten für Infused Water