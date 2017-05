Manchmal darf man sich schon darüber wundern, welche Blüten der Hipsterismus in der Kulinarik-Szene treibt. Der neueste Trend vermischt gleich zwei der Lieblings-Nahrungsmittel von Millenials miteinander: Kaffee und Avocados. Das Ganze nennt sich dann "Avolatte".

Ja, ihr habt richtig gelesen: Dabei wird Kaffee aus einer Avocado getrunken. Das australische Truman Café stellte seine neueste Kreation ins Netz - und seitdem wurde sie tausendfach geteilt. Das heißt leider auch: Es wird wohl nicht lange dauern, bis auch andere Cafés die neueste Trend-Kreation anbieten werden.

I just drank a latte out of an avocado and it changed my DNA I'm caucasian now. Don't talk to me unless you own at least 7 turtlenecks pic.twitter.com/DqnG0ExpWP