Gehen die Temperaturen nach oben, steigt auch das Verlangen, das Essen lieber auf dem Balkon, der Terrasse oder im Gastgarten zu sich zu nehmen, um möglichst oft die eigenen vier Wände hinter sich zu lassen und in die Sonne zu genießen.

Dazu gehören auch die obligatorischen Grillabende - inklusive aller Mythen und Dingen, die wir alle schon mal erlebt haben. Irgendwer füllt die dafür geschaffene Whatsapp-Gruppe, Codename "Grillen", mit der Frage: "Soll ich einen Salat machen?", jemand anderer durchlebt gerade einen Lebensphase ohne Fleisch und weil auf die Salat-Frage verdammt noch mal niemand geantwortet hat, kommt gleich nochmal die Aufforderung "Salat: Ja oder nein?" - kennen wir alle.

Ebenso wie den Einkauf des richtigen Fleisches und dessen Zubereitung (niemals vor dem Grillen pfeffern!!!). Und wenn man dann so über dem Fleisch steht, es aus der Verpackung holt und tunlichst darauf achtet, die Kleidung nicht in das ausgetretene Blut zu tauchen, hat sich manch Chefköchin von uns vielleicht schon mal die Frage gestellt: Woher kommt das ganze Blut?

Fleisch: Der Saft ist kein Blut

Die einfache Antwort: Das ist kein Blut. Der rötliche Saft, der da aus dem Fleisch kommt - und übrigens auch nach dem Grillen in der Farbe Braun noch auf eurem Teller landen kann - ist eine Mischung aus Wasser und dem Muskelprotein Myoglobin. Das kommt in den Herz- und Skeletmuskeln von Säugetieren vor und wird rot, wenn es mit Sauerstoff in Verbindung kommt. Daher färbt es unser Fleisch, falls noch nicht von einer herrlichen Marinade umhüllt, eben rot. Bedenken sollte man bei dem roten Saft keine haben. Im Gegenteil, Myoglobin kann ein Indikator von Frische sein.

Es sind Facts wie diese, mit denen sich eine Grillparty nach der ganzen Völlerei mit viiiel Brot wieder in Schwung bringen lässt, oder? Gern geschehen!

