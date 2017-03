Barkeeping: 5 Profi-Tipps, wie euch Cocktails endlich selbst gelingen

Marcus Philipp ist Barkeeper in der Albertina-Passage und verrät clevere Profi-Tipps, damit das Cocktailmixen auch zuhause funktioniert.

Per E-Mail versenden

Am liebsten trinkt man sie natürlich in einer Rooftop-Bar, aber die meisten Cocktailliebhaber möchten irgendwann auch zuhause ihre Lieblingsdrinks ausprobieren, doch das ist bekanntlich schwieriger als gedacht. Da hilft nur viel Übung und natürlich ein paar Insider-Tipps von einem Profi. Marcus Philipp ist Barkeeper in der Albertina Passage und weiß, wie man köstliche kubanische Drinks auch zu Huase schnell und einfach zubereiten kann. "Mit qualitativ hochwertigen und frischen Zutaten sowie ein bisschen Hingabe und Kreativität kann man eigentlich nichts falsch machen. Wichtig ist, dass es einem schmeckt und Übung macht bekanntlich den Meister."

Cocktail-Tipps von Profi-Barkeeper Marcus Philipp

Tipp 1: Bei den ersten Mix-Versuchen am besten mit dem günstigsten Produkt anfangen. Falls etwas schief geht, ist der Verlust nicht ganz so teuer.

Tipp 2: Immer frische Zutaten verwenden - dies wird sich definitiv in der Qualität der Drinks widerspiegeln.

Tipp 3: Wenn die eigene Hausbar keinen Cocktail-Shaker bietet, kann man alternativ auch ein Einmachglas verwenden. Dies könnte dann auch gleich trendiges Trinkgefäß verwendet werden.

Tipp 4: Rezepturen sind Richtwerte und man darf auch gerne experimentieren: !/3 Alkohol und 2/3 restliche Zutaten bilden meist eine gute Basis für einen guten Drink.

Tipp 5: Je "filigraner" ein Drink, desto filigraner das Glas. D.h. einen Drink mit Champagner serviert man in einem anderen Glas, als einen Old Fashioned.

Drinkrezept "Chivi"

Zutaten 5 cl Havana Club Añejo 7 Años 3/4 Limette 2 Barlöffel Rohrzucker 2 Kaffirblätter Lemongras 1,5cl Ingwerer Crushed Ice

Limette, Zucker, Kaffirblätter und Lemongrass anmuddeln, Havana Club Añejo 7 Años mit Ingwerer hinzufügen. Mit Crushed Ice auffüllen und gut durchmischen. Und mit Crushed Iced toppen und Lemongrassstil dekorieren.

Drinkrezept "Old Fashioned"

Zutaten 6 cl Havana Club Añejo 7 Años 1 Barlöffel gemahlener Rohrzucker 4 Orangenzesten 2-3 Dahes Essences of Cuba

Rohrzucker, 2 cl Havana Club Añejo 7 Años und 2-3 Dahes Havana Club Essence of Cuba im Glas verrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach das Glas mit Eiswürfel und 4 cl Havana Club Añejo 7 Años füllen und kaltrühren. Mit einer Orangenzeste garnieren.

Drinkrezept "Daiquiri"

Zutaten 6 cl Havana Club Añejo 3 Años 2,5 cl Limettensaft 1,5 cl Zuckersirup

Alle Zutaten zusammen mit Eiswürfel in einen Shaker geben und shaken. In eine vorgekühlte Cocktailschale ohne Eis abseihen. Als Dekoration eine Limettenzeste.