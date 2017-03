Seien Sie dabei, wenn ichkoche.at zum kulinarischen Live-Erlebnis auf die Wohnen & Interieur 2017 lädt. Österreichs meistbesuchtes Publikumsevent in Sachen Wohnen und Lifestyle ist damit um ein einzigartiges Kulinarikerlebnis reicher! - WERBUNG -

Bild: (c) ichkoche.at/Blanka Kefer

Mitmachen & Ausprobieren!

Gemeinsam mit Kulinarikexperten, Profiköchen und renommierten Partnern aus dem Handel wird das Programm der gut platzierten und top ausgestatteten Kochbühne im Zentrum der Messe heuer erstmals von ichkoche.at gestaltet.

Freuen Sie sich auf bis zu sechs Programmpunkte täglich rund um die Themen Essen, Trinken und Kochen.

Die von den namhaften Geräteherstellern Miele und Philips hochwertig ausgestattete Kochbühne wird zur kulinarischen Wohlfühloase für Cookaholics und Freizeitbäcker und lädt zum aktiven Mitmachen, Ausprobieren und Live-Erleben ein. Lassen Sie sich inspirieren und überraschen, lernen Sie neue Koch-Kniffe und schauen Sie den Profis auf die Finger!

Das abwechlungsreiche Kochprogramm bietet neueste Food-Trends am Kochhimmel, Wein- und Gewürzverkostungen und so manches altbewährte Lieblingsrezept. ichkoche.at lädt Interessierte zudem zu Verkostungen heimischer Spitzenprodukte wie Gin aus Österreich, Wiener Schnecke und so manchem Schluckerl Wein von den Hausbergen Wiens ein.

Alle Infos auf einen Blick: VERANSTALTUNG: Wohnen & Interieur 2017 WO: Messe Wien, Halle A WANN: 11. - 19.3.2017 Die ichkoche.at-Kochstation finden Sie in der Halle A! PROGRAMM & ANMELDUNG www.ichkoche.at/wohnen-interieur Achtung: begrenzte Platzanzahl - wir bitten um Anmeldung!