Jamie Oliver-Fans aus Österreich dürfen sich freuen. Der britische Star-Koch eröffnet gleich drei neue Lokale in Wien, wie derStandard.at am Montag berichtet.

Die drei Lokale sollen demnächst am Wiener Flughafen eröffnet werden. Dazu zählen "Jamie's Deli", ein Snack-Food-Restaurant, "Jamie's Italian", das auf italienisches Essen spezialisiert ist, sowie eine Bar, für die noch kein konkreter Name feststeht.

Mit den drei Lokalitäten setzt Oliver erstmals Fuß in Österreich. Ein derart großzügig Flughafen-Lokal-Angebot von Jamie Oliver dürfen seine Fans sonst nur in Großbritannien (drei Lokale am Flughafen London-Gatwick) genießen. Neben Wien und London, ist Oliver weiters mit Standorten an den Flughäfen in Düsseldorf und Oslo vertreten.

Wann wird eröffnet?

"Jamie's Deli" wird laut dem Standard bereits im Mai 2017 eröffnet werden, die dafür vorgesehenen Flächen werden bereits in den nächsten Tagen adaptiert. Im Dezember 2017 soll "Jamie's Italian" folgen, ab voraussichtlich Mitte 2018 wird schließlich die Bar eröffnen.

Wo werden die Lokale zu finden sein?

Die drei neuen Gastro-Lokale werden am Terminal 3 (Star Allience) nach dem Sicherheitscheck eröffnet. Damit sind sie ausschließlich für Fluggäste mit Boarding-Pass erreichbar.

Wiener Fans, die keine Flugreisen in nächster Zeit geplant haben, müssen sich also noch gedulden, bis das erste Stadt-Lokal von Jamie Oliver in Wien eröffnet.