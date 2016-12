Rezept : Vegane Schokopancakes mit Gewürzbirnen

Per E-Mail versenden

Weihnachten steht vor der Tür, Schneeflocken tänzeln vor den Fenstern und am liebsten verbringt man die Zeit im wohlig warmen Haus mit der Familie. Der perfekte Zeitpunkt um seine Liebsten in der Vorweihnachtszeit mit Schokopancakes zu verwöhnen. Die Gewürzbirnen mit Sternanis und Zimtstange verleihen dem Gericht eine wunderbar weihnachtliche Note. Angerichtet mit dem Alpro Sojadessert dunkle Schokolade feinherb steht einem weihnachtlichen Genussmoment nichts mehr im Wege, noch dazu vegan!

Zutaten für 4 Personen 200 g Birnen aus der Dose

150 g Mehl

60 g Zucker

1 TL Backpulver

350 ml Alpro Sojadrink Schoko

1 TL Öl

100 ml Weißwein

1 Zimtstange

1 Sternanis

1 EL Stärke

125 g Alpro Sojadessert dunkle Schokolade feinherb

Puderzucker

2 EL Mandelblätter

Zubereitung:

1. Birnen durch ein Sieb abgießen und dabei den Fruchtsaft auffangen. Für die Pancakes Mehl, 50 g Zucker, Backpulver und Alpro Sojadrink Schoko in einer Schüssel mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren.

2. Öl in einer Pfanne erhitzen und mit einem Löffel etwas Teig in die Pfanne geben, so dass Pancakes von ca. 6 cm Durchmesser entstehen. Die Pancakes von beiden Seiten ca. 2 Minuten bei mittlerer Hitze backen. Diesen Vorgang wiederholen bis der Teig aufgebraucht ist. Die fertigen Pancakes bei 80°C Hitze im Backofen warmhalten.

3. 10 g Zucker in einem Topf karamellisieren lassen und mit dem Weißwein ablöschen. 100 ml Birnensaft, Zimtstange und Sternanis zugeben und 15 Minuten köcheln lassen. Zimtstange und Sternanis herausnehmen. Stärke mit etwas Wasser verrühren und den Fond mit der angerührten Stärke binden.

4. Birnen würfeln und in den Birnenfond rühren. Die noch warmen Pancakes mit den Gewürzbirnen und dem Alpro Sojadessert dunkle Schokolade feinherb schichtweise auf Tellern anrichten. Zum Schluss noch mit etwas Puderzucker bestäuben und mit Mandelblättern dekorieren.

Zubereitungszeit: 40 Minuten

laktosefrei, vegetarisch, vegan