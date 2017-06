Draußen hat es 30 Grad - und man soll trotzdem in langen Hosen in die Arbeit kommen? Das ging dem Callcenter-Angestellten Joey Barge gehörig gegen den Strich.

Der 20-Jährige wurde nämlich heimgeschickt, weil er in kurzen Hosen im Büro auftauchte. Doch der junge Mann hatte anschließend die perfekte Antwort an seine Chefs - und kam später einfach in einem pinken Kleid zurück.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP — joey (@jBarge_) 19. Juni 2017

Zugegeben: solch skurrile Kleidervorschriften treffen meistens Frauen (wie etwa diese hier), doch in diesem Fall ist klar: es sollten für alle die gleichen Regeln gelten. Das dachte sich auch Joey Barge und fragt sich: "Wenn Frauen Kleider tragen dürfen, darf ich doch wohl Shorts tragen?"

Seine geniale Reaktion auf den unfairen Dresscode in seiner Firma sorgte für Begeisterung im Netz und wurde seitdem tausendfach geteilt. Und sogar das Unternehmen reagierte: jetzt dürfen Männer in Joeys Firma Shorts tragen, aber nur in den Farben schwarz, beige oder navy. Immerhin etwas.