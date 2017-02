So ändern sich die Arbeitsprobleme: Während des US-Wahlkampfs kämpften Büromitarbeiter noch mit der gestiegenen politischen Anspannung und klagten darüber, dass politische Diskussionen in der Arbeit zu Stress, weniger Produktivität und Schwierigkeiten, Aufgaben zu beenden führten. Das ergab eine Studie der American Psychological Association.

Seit US-Wahl ist Produktivität gesunken

Die Situation hat sich jetzt ein wenig geändert: Denn der Wahlkampf und damit auch ein bisschen die gespaltenen Lager sind vorbei, aber es wurde nicht einfacher sich in der Arbeit zu konzentrieren. Das hat zumindest eine Umfrage von "BetterWorks" herausgefunden, das ist ein Software-Unternehmen, dass sich darauf spezialisiert hat, Arbeitsproduktivität zu messen. Die Umfrage wurde in einer Stichprobe aus 500 repräsentativen Amerikanern durchgeführt und fand heraus, dass 87 Prozent davon während der Arbeit politische Social Media Postings lesen, und 50 Prozent haben schon einmal erlebt, dass ein politisches Gespräch in eine Auseinandersetzung ausartete. 29 Prozent gaben an, seit der US-Wahl weniger produktiv zu sein.

6 Tipps für konzentriertes Arbeiten







Alle 7 Bilder anzeigen »

Arbeitgeber versuchen unterschiedliches

"In der Arbeit nicht zu Arbeiten" ist ein Problem, dessen sich viele Arbeitgeber schon bewusst waren, und der Stress der 2016er Wahl war schon auf dem Radar vieler Personalmanager. Manche versuchten es mit Nachbesprechungen darüber, wie man die Ergebnisse am besten in der Arbeit verarbeiten könnten, während andere Arbeitgeber Mails an alle Mitarbeiter ausschickten, in denen sie gegenseitigen Respekt hervorhebten.

Balance noch nicht gefunden

Abgelenktheit während der Arbeit war schon davor ein zunehmendes Problem, wie eine McKinsey-Studie herausfand. Das hat mit unterschiedlichen Faktoren zu tun, wie Telearbeiten, verändernde Hierarchien, und wenig persönliche Kommunikation durch die Dominanz von E-Mails oder Programmen wie Slack. Das ist definitiv ein Problem, dem sich Manager annehmen müssen, denn es ist schwierig in Zeiten wie diesen, Politik gar nicht aufkommen zu lassen oder Social Media gar zu verbieten. Die richtige Balance wurde noch nicht gefunden.

Das könnte dich auch interessieren: