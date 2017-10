Endometriose: Promi-Frauen erzählen, wie ihr Leben mit Endometriose aussieht

Endometriose ist eine gutartige, aber chronische Erkrankung bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter. Bei Endometriose tritt Gebärmutterschleimhaut an anderen Stellen im Körper auf, wo sie nicht hingehört. Diese sogenannten Herde werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus. Da das Blut nicht abfließen kann, können sich Zysten und ähnliches bilden, die zu sehr starken Schmerzen führen können.

Doch noch immer bleibt die Erkrankung oft undiagnostiziert, da das "Frauenleiden" nach wie vor unterschätzt und nicht ernst genommen wird. Jetzt sprechen auch immer mehr Prominente über ihre Krankheit und wie sie damit im Alltag umgehen.

Kürzlich ging die Schauspielerin Padma Lakshmi mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit. Sie postete ein Selfie von sich, mit ihrem Arm auf den Kopf und schrieb über die Migräne, die sie wegen ihrer Endometriose bekommt.

Day 3 of endo induced migraine from clenching teeth due to cramps....even my ear hurts. Note to self: Do not discuss the status of any important relationship during this time with friends or family. Ein Beitrag geteilt von Padma Lakshmi (@padmalakshmi) am 13. Okt 2017 um 15:47 Uhr

Die Kopfschmerzen kommen davon, dass sie ihre Zähne wegen der Schmerzen so stark zusammenbeißt. "Sogar mein Ohr tut weh", schrieb sie. Lakshmi gründete auch die Endometriosis Foundation of America und zeigt mit ihrem Posting eine weniger bekannte Nebenwirkung der Krankheit.

Auch die Schauspielerin Tia Mowry machte ihr Leben - speziell ihre Ernährungsgewohnheiten - mit Endometriose öffentlich. Sie verzichtet auf verarbeitetes Fleisch, Milchprodukte, und raffinierten Zucker. Ihre Schmerzen haben sich dadurch verringert, wie sie in ihrem Buch "Whole New You" schreibt.

Eine der ersten US-Schauspielerinnen, die mit ihrer Endometriose an die Öffentlichkeit ging, war Julianne Hough. Die 29-Jährige dachte anfangs, so wie viele Betroffene, dass sie bloß normale Regelschmerzen hat.

#sidepony #nomakeup #lovinglife 🤙🏼 #honeymoon Ein Beitrag geteilt von Julianne Hough (@juleshough) am 19. Jul 2017 um 2:13 Uhr

Gegenüber dem Magazin "Glamour" sagte die junge Frau: "Ich wollte mich nicht beschweren, also kam ich einfach damit klar und ignorierte es." Mittlerweile hat sie Wege gefunden, mit den Schmerzen zu leben: "Warme Umschläge helfen mir, und es mir gemütlich zu machen. Mein Hund ist quasi mein Heizkörper."

Auch die Schauspielerin Susan Sarandon leidet unter Endometriose - etwas, das sie lange nicht diagnostiziert bekam. Sie bekam nur "halbherzige Diagnosen" und "halbherzige Behandlungen", kritisierte sie im Jahr 2011. "Wenn alles, was du kennst, Schmerz ist, dann weißt du nicht, dass das nicht normal ist. Es ist nicht die Aufgabe von Frauen, zu leiden - auch wenn wir so erzogen werden."

Etwas, das auch Schauspielerin und Autorin Lena Dunham immer wieder öffentlich thematisiert. Bei ihr musste eine laparoskopische OP gemacht werden, um ihre Endometriose definitiv zu diagnostizieren. Sie bekam monatliche Injektionen, um die Produktion von Östrogen zu stoppen, was ihr schließlich zur Besserung verhalf. "Ich habe keine Angst mehr vor meinem Körper. Ich höre ihm zu", schrieb sie in einem starken Essay. "Schon das erste Mal, als ich meine Tage bekam, fühlte es sich nicht normal an", erzählte sie. Jahrelang habe sie ihren Schmerz versteckt.

"Ich hoffe für eine Zukunft, in der der Schmerz von Teenager-Mädchen voll untersucht wird, und genauso ernst genommen wird ein gebrochenes Bein. Ich hoffe auf eine Welt, in der Krankheit nicht mit Schwäche gleichgesetzt wird", sagt Dunham.