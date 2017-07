Wie oft wechselt ihr eure Bettwäsche? Nach einer (nicht repräsentativen) Umfrage in der wienerin.at Redaktion ist die Antwort wahrscheinlich: nicht oft genug.

In einer aktuelle Studie haben Wissenschafter das Ausmaß an Pilzsporen in Bettwäsche untersucht. In den Feder- und Synthetikpolstern, die zwischen eineinhalb und 20 Jahre alt waren, fanden sie 16 verschiedene Pilzarten. Ein einzelner Mensch produziert etwa 100 Liter Schweiß pro Jahr im Bett. Wenn es draußen zusätzlich warm und feucht ist, sind unseren Betten ein idealer Nährboden für Pilze, so die Studienautoren.

Leintücher und Bettdecken sind Nährboden für Bakterien und Pilze

Philip Tierno ist Mikrobiologie an der New York University. Business Insider erzählt er, dass das mikroskopisch kleine Leben in den Falten unserer Bettwäsche uns sogar krank machen kann.

Die Pilze und Bakterien kommen vom eigenen Schweiß, Spucke, Hautzellen und vaginalen wie analen Ausscheidungen. Und du schläfst nicht nur in Gesellschaft deiner eigenen Mikroben: Fremde Mikroben sowie Hautschuppen von Tieren, Pollen, Erde, Fussel, Ablagerungen und Fäkalien der Hausstaubmilben sind auch noch mit von der Partie.

Bettzeug einmal die Woche wechseln!

Tierno sagt, dass all diese Mikroabfälle innerhalb einer Woche ein gesundheitsgefährdendes Ausmaß annehmen und für verstopfte Nasen und erschwerte Atmung verantwortlich sein können. Wir atmen die Mikroben jede Nacht einfach ein, immerhin sind Mund und Nase wirklich nah an an den Bettbezügen dran. „Selbst wenn man eigentlich keine Allergien hat, kann man darauf allergisch reagieren.“

Die Schwerkraft tut ihr übriges. „Sowie Rom mit der Zeit unter all dem herabfallenden Schutt begraben wurde, ist es die Schwerkraft, die all diese Materialien in die Matratze befördert.“ Mikroben von ein bis zwei Wochen reichen, um zum Beispiel einen trockenen Hals zu bekommen. Besonders betroffen sind Asthmakranke oder AllergikerInnen.

„Wenn du Hundekacke auf der Straße berühren würdest, würdest du dir sofort die Hände waschen. Denk darüber mal in Bezug auf deine Bettwäsche nach. Du kannst die Mikroben zwar nicht sehen, aber sie sind natürlich da. Und nach einer Weile würdest du dir sagen 'Will ich darin wirklich schlafen?“

Wir sind dann mal weg. Bettzeug waschen.

