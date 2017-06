Gäbe es Lobbyisten für die Gin-Industrie, sie würden sich dieser Tage wohl besonders feiern. Denn Gin wurde in den letzten Wochen als Wundermittel für gefühlt alles bezeichnet. Manches ist einfach nur Blödsinn, anderes tatsächlich wahr: So ist die Spirituose aufgrund ihrer niedrigen Histaminwerte bei Heuschnupfen nachweislich anderen alkoholischen Getränken zu bevorzugen (mehr dazu hier).

Nun heißt es aktuellen Berichten zufolge, Gin könne in Kombination mit Tonic sogar gegen Mückenstiche helfen.

Die einfache Rechnung: Die ätherischen Öle des Wacholders (im Gin) wirken als natürlicher Mückenschutz, da die Tiere von den Bitterstoffen im Getränk abgeschreckt werden. Tonic wirkt schließlich schmerzlindernd und betäubend.

Auch, wenn wir Gin Tonic gerne als Ausrede benutzen würden, um uns "vor Gelsen zu schützen", müssten wir, Experten zufolge, ganz schön viel davon trinken, um tatsächlich eine Schutzwirkung gegen die lästigen Biester zu erzielen.

Die deutsche Zeitung die Welt widerlegte den Mythos bereits 2007 in einem Artikel: