Welches Duschgel ihr lieber nicht an eure intimsten Stellen lassen solltet, weiß diese Frau am besten.

Wer schon einmal eine Blasenentzündung hatte, weiß genau: unser Genitalbereich ist SEHR empfindlich. Deshalb müssen wir auch sehr gut aufpassen, welche Dinge wir in die Nähe unserer Vagina lassen. Gerade bei Bad- und Duschlotions kann das sehr heikel sein, wie die Geschichte dieser Frau zeigt.

"Meine Vagina stand in Flammen"

Vor allem wenn dieses Duschgel einen Inhaltsstoff enthält: Minze. Die gar nicht so erfrischende Wirkung des Original Source Mint & Tea Tree Duschgels musste diese junge Frau aus Großbritannien am eigenen Leib erfahren. Über 7000 Minzblätter sollen in dem Duschgel verarbeitet worden sein, und die vertragen sich so gar nicht mit unserem Genitalbereich, wie die betroffene Frau in einem witzigen (und erschreckenden) Facebook-Posting beschreibt.

Ihre Dusche um 6:45 Uhr in der Früh wurde dank dieses Duschgels nämlich zunächst zu einem "erstklassigen Badeerlebnis", wie sie sagt. Aber die Dinge verliefen ganz schnell in eine andere Richtung. "Und dann. UND DANN. Oh. Mein. Gott. MEINE VAGINA STAND IN FLAMMEN." Was folgte, war eine emotionale Achterbahnfahrt, eine Geschichte, die einen gleichzeitig lachen und weinen lässt. Sie beschreibt das Gefühl so: "Als ob meine Schamlippen feierlich von Ameisen geschrubbt worden wären, die Eislaufschuhe übersät mit Chilli-Sauce tragen." Autsch.

Sie schlägt dem Duschgel-Hersteller einen neuen Namen für das minzige Badeerlebnis vor: "So etwas wie: 7,927 kribbelnde Minzblätter, die deine Genitalien nerven werden, bis sie um Gnade flehen." Naja, wenigstens wissen wir jetzt, was wir sicher nicht in die Nähe unseres besten Stückes lassen werden...

Video: 6 Tipps für eure Bikinifigur, die ihr lieber nicht befolgen solltet