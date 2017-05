Positively Relaxed Day: Das sind die Anti-Stress-Tipps der Redaktion

Stress. Dieser zum Modewort gewordene Dauerzustand. Dabei ist Stress längst keine Nebenerscheinung mehr, sondern etwas schwer greifbares, das allerdings zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Nicht umsonst hat die WHO Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt.

Es ist in der heutigen Zeit einfach nötig, sich mal die Zeit zu nehmen, bewusst auf die Bremse zu treten und den Stress einfach Stress sein zu lassen. Nicht umsonst hat Tranquini, Hersteller des weltweit ersten „Relaxation Drinks“, den 12. Mai zum Positively-Relax-Day erkoren. „Am Positively Relaxed Day sollen wir uns alle bewusst eine Pause nehmen und die kleinen Dinge, die uns Freude bereiten und uns ein Lächeln auf die Lippen zaubern, besonders genießen“, so Tranquini.

Grund genug, genau diese Dinge in einer oft von Stress erfüllten Branche abzufragen. Denn gerade in der Medien-Welt ist Stress ein täglicher, fast schon stündlicher Begleiter. Die seit über 30 Jahren bestehende Redaktion der WIENERIN ist also ein idealer Ort, um nach jenen Tipps zu fragen, wie die „Stress Bubble“ am Positively Relax-Day zum Platzen gebracht wird.

1) Den Stress umwandeln

Das beste Mittel gegen einen stressigen Arbeitstag ist meiner Meinung nach Sport und Bewegung an der frischen Luft. Die bietet sich bei den frühsommerlichen Temperaturen derzeit geradezu an! Das hilft bei mir nicht nur gegen Verspannungen im Nacken und Rücken, sondern auch gegen lästiges Sitzfleisch. Mit regelmäßigen Sporteinheiten gebe ich meinem Körper bewusst die Möglichkeit, aufgestauten Stress in ein positives Körpergefühl umzuwandeln. Das sorgt nicht nur für extra Energie, sondern auch bessere Konzentration und Leistung im Redaktionsalltag.

Arnika, Redakteurin - wienerin.at

2) Klettern kann viel verändern

Klettern ist für mich ein Ventil, wenn ich mal wieder auf Anschlag arbeite und nicht weiß, wohin mit all den Emails, Konzepten oder neuen Ideen. Raus in die Natur, Klettergurt an und rauf auf den Felsen. Hier kann ich dann so richtig abschalten und meine Gedanken sammeln. Wenn ich dann so in der nächsten Schlüsselstelle in der Kletteroute hänge, geht es ganz schnell und die Probleme aus dem Alltag sind vergessen.

Toni – Leitung Wienerin Club

3) Hirn aus mit Trash

Wenn mir nach einem Tag voller Facebook, Zugriffszahlen und Co der Schädel brummt und mein Körper halt mal keine Lust auf eine Laufrunde hat, dann gibt es nichts Besseres als Netflix und Co. nach dem besten, auffindbarem Trashfilm zu durchsuchen und für 2 Stunden so herrlich zu entspannen, dass meinen Stresslevel maximal vom Spannungsbogen im Film gehoben werden kann. Wenn es mit dem Positively Relax-Day jetzt einen offiziellen Tag für einen Trash-Marathon gibt, umso besser! Wenn dann noch zufällig noch Luftpolster-Folie von der letzten Online-Bestellung herumliegt, noch besser!

Daniel, Produktmanager - wienerin.at

4) Sich selbst verwöhnen

Nach einem anstrengenden Tag gibt es für mich nichts Schöneres, als mich mit Gesichtsmasken und Pflegeritualen ordentlich zu verwöhnen. Während ich diverse Cremes und Masken einwirken lasse, lese ich die Packungsbeilagen und die Inhaltsstoffe ganz genau durch, genieße den Duft und prüfe, ob sie wirklich so wirken wie versprochen. Auch wenn es schräg klingt: Das hilft mir, komplett abzuschalten. Alles andere kann dann warten.

Birgit - Wienerin Beauty & Gesundheit

5) Die Zeit mit den Liebsten

Wenn der Alltags-Stress mal wieder so richtig zugeschlagen hat, genieße ich es, den Feierabend gemütlich mit meinen Lieblingsmenschen zu verbringen. Ein schönes Abendessen mit meinem Freund oder Tratsch, Trash TV und Beauty Programm mit meiner besten Freundin gehören für mich zu den schönsten Arten zu entspannen.

Julia, Key Account Wienerin

