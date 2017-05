Interview: Lipödem-Betroffene: "Man wird schief angesehen und für zu dick stigmatisiert"

Per E-Mail versenden

Schlanke Taille, dicke Oberschenkel, schmerzhafte Reiterhosen, Polster im Bereich der Oberschenkelinnenseiten, säulenartig geformte Beine bis zum oberen Sprunggelenk, oft auch unproportionale Fettablagerungen an den Armen - das alles sind die auffälligen Zeichen des Lipödems, schreibt die Selbsthilfegruppe Lipödem auf ihrer Website.

Wie viele Lipödem-Betroffene es in Österreich schätzungsweise gibt, weiß Mari Bakac von der Selbsthilfegruppe Lipödem nicht genau. Klar ist: die Krankheit wird viel zu selten erkannt, die Dunkelziffer ist sicherlich höher als es der Mehrheit bekannt ist. Sie beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Erkrankung:

Warum ist noch so wenig über die Krankheit bekannt bzw. warum wird sie so selten erkannt?

Mari Bakac: Ganz einfach: es wird im Medizinstudium nicht thematisiert.

Welche typischen Symptome gibt es?

Mari Bakac: Schmerzen in den Beinen oder auch in den Armen, Druckempfindlichkeit, Gefühl des Platzens, viele blaue Flecken, schwere Beine.

Welche Therapieformen gibt es für Betroffene?

Mari Bakac: Die konservative Therapie beinhaltet: eine lebenslange Entstauungstherapie, die von den Krankenkassen nicht übernommen wird. Dazu gehören Manuelle Lymphdrainagen, Lymphatmat, Wickel. Eine weitere Möglichkeit ist die Operation - eine lymphschonende Liposuktion mit 95% Patientinnenzufriedenheit.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die größten Probleme, die Betroffene im Alltag haben?

Mari Bakac: Betroffene sind in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt. Bei warmen Wetter, nach längerem Stehen bzw. Sitzen sowie am Abend werden sie von Spannungsgefühl, Berührungs- und Druckschmerz geplagt. Druckschmerzhaftigkeit – meist Spontanschmerzen, extreme Hypersensibiliät – Streicheln wird als Schmerz empfunden. Ödeme, die durch Orthostase verstärkt werden, Hämatomneigung nach Bagatelltraumen, Gelenkerkrankungen – Fehlstellungen, Gehbehinderung im Stadium 3 - unabhängig vom Alter.



Hat die Erkrankung Auswirkungen auf das soziale Leben?



Mari Bakac: Man wird schief angesehen und für zu dick stigmatisiert. Man wäre faul und würde viel essen. Viele Betroffene waren viele Jahre nicht mehr schwimmen, da sie sich für ihren Körper schämen. Partnerschaften eingehen wird schwieriger, Intimität wird unangenehm, das Selbstbewusstsein sinkt, psychische Probleme, Minderwertigkeitskomplexe, Depressionen sind die Folge davon.

Ich persönlich war vor meiner Operation zuletzt mit 15 Jahren in einem Schwimmbad. Erst als ich im Jänner 2015 von Dr. Sandhofer in Linz operiert wurde, änderte sich vieles für mich. Trotzdem brauchte ich Monate, um mich in Badebekleidung zu wagen. Seit Mai 2015 gehe ich regelmäßig schwimmen. Ein neues Leben hat für mich begonnen.

Kontakt: Link zur Selbsthilfegruppe