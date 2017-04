Kratzende Etiketten in neuen Kleidungsstücken können oft zur lästigen Begleiterscheinung werden - nicht so bei dieser Kollektion. Das deutsche Modelabel "Bonprix" machte sich die lästigen Etiketten zu Nutzen und kreierte eine Kollektion, die auf kreative Weise Aufmerksamkeit schafft.

"Unbequem? Die Wahrheit auch. Brustkrebs sollte Dich kratzen!" steht auf den Etiketten geschrieben, die derzeit in allen BHs der neuen "Pink Kollektion" eingenäht sind (seit 6. April online erhältlich).

Gemeinsam mit Brustkrebs Deutschland e.V. möchte Bonprix auf die Wichtigkeit der Früherkennung bei Brustkrebserkrankungen aufmerksam machen. Denn: Brustkrebs zählt immer noch immer zur häufigsten Krebserkrankung bei Frauen und kann durch regelmäßiges Abtasten ganz einfach rechtzeitig erkannt werden.

Die Kampagne setzt dabei außerdem auf plakative Sprüche wie "Du checkst fünfmal am Tag Facebook. Aber was ist mit deiner Brust?". Wird Brustkrebs früh genug erkannt, ist er zu 85 Prozent heilbar, so die wichtige Botschaft des Labels. "Wir freuen uns, dass wir zusammen diese großartige Aktion auf die Beine gestellt haben, um humorvoll, frech und vor allem reichweitenstark auf dieses sehr wichtige Thema aufmerksam zu machen", so Renate Haidinger, Vorsitzende des Vereins Brustkrebs Deutschlands e.V. über die Kampagne.

Weitere Informationen zur Kollektion und Brustkrebs-Statistiken findest du hier.