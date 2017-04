5 Anti-Stress-Tipps, die du noch nicht gehört hast

Der April ist nur jener Monat, in dem sich unser Kleidungsstil je nach Wetter innerhalb von wenigen Stunden komplett ändern kann, seit dem Jahr 1992 ist der April auch offizieller Stress-Awareness–Monat. Es geht darum ein Bewusstsein zu schaffen, dass Stress keine lästige Nebenerscheinung ist, sondern zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Deshalb schadet es nicht, sich regelmäßig über Anti-Stress-Strategien zu informieren und immer wieder neue Tipps auszuprobieren. Dabei können euch auch diese fünf Tricks helfen.

1) Schau mal auf der Anti-Stress-Seite vorbei

Gut, manche von euch werden sich jetzt denken: „Hä? Anti-Stress und ich soll ins Internet glotzen?“ - nicht ganz. Die Seite pixelthoughts.co bietet eine 60 Sekundendauernde „Anti-Stress-Therapie“ an. Du schreibst den Gedanken, der dich im Moment auf die Palme bringt, in ein Feld und der Gedanke wird zu einem Stern, der in der Galaxie verschwindet – inklusive beruhigender und aufmunternder Gedanken. Eine simple Idee, die von Zeit zu Zeit helfen kann.

2) Auch mal was Neues probieren

Die Gefahr bei Anti-Stress-Taktiken liegt auf der Hand, viele Tipps und Begriffe sind nicht neu und wiederholen sich ständig. Darum: Versuchen wir doch, die eigene Routine mal zu durchbrechen und was Neues zu probieren. Etwa eine Yoga-Stunde in der Mittagspause oder – etwas einfacher - den so genannten Relaxation Drink Tranquini. In den Zutaten Kamille, Zitronenmelisse, Lavendel schwingt das Wort Entspannung quasi schon mit. Dass es den Drink in verschiedenen Geschmacksrichtungen – von Jade bis bis Ingwer gibt, sorgt für zusätzliche Abwechslung, vor allem in den nahenden Sonnenmonaten.

3) Leg dir ein Anti-Stress-Spielzeug zu

Einen Anti-Stress-Ball zum Zusammendrücken kennt nun wirklich fast jeder. Doch auch hier ist die Entwicklung nicht stehen geblieben. Ein Beispiel dafür ist ein kleines Ding namens Fidget-Cube. Ein kleiner Würfel mit den unterschiedlichsten Oberflächen und Knöpfen, die man eben gerne dreht und drückt wenn man nervöse Finger hat. Ähnlich wie Tranquini ist auch der Fidget-Cube auf der Überholspur, allerdings ist der Würfel ganz anders als der Drink noch nicht erhältlich, kann aber schon bestellt werden.

4) Her mit den Stricknadeln!

Jap, richtig, wir wollen euch dazu bewegen, zu den Stricknadeln zu greifen. Forscher der in Minnesota ansässigen Mayo-Klinik haben herausgefunden, dass Stricken den Stress reduzieren kann und zusätzlich das Erinnerungsvermögen fördert. Wer kein Fan der Stricknadeln ist: Häkeln funktioniert auch.

5) Leg dir ein Stress-Lied zu

Gewinnt der Stress mal wieder überhand, rein mit den Kopfhörern und den persönlichen Anti-Stress-Song abspielen. Ja, es hilft sich ein bestimmtes Anti-Stress-Lied zuzulegen. Und es hilft auch, sich daran zu halten, es nur in den stressigsten Situationen zur Beruhigung abzuspielen. Wem dieser Hinweis nun zu flapsig war, es geht auch konkreter: Hört euch das Lied Weightless von Marconi Union an. Forscher des Mindlab International fanden heraus, dass dieser Song Stress um fast 65 Prozent reduziert.

