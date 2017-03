So viele Kalorien verbrennt ein heißes Schaumbad

Per E-Mail versenden

So ein heißes Schaumbad kann viele Probleme lösen, weil es einfach das Entspannendste ist, das man sich nach einem anstrengenden Tag vorstellen kann. Eine neue Studie sagt jetzt, dass ein heißes Bad sogar noch besser für uns sein könnte, als wir ohnehin schon wussten.

Wer gerne und oft ein heißes Schaumbad genießt, könnte damit einiges Gutes für seine Gesundheit tun, so die besagte Studie. Demnach soll das faule Herumliegen im heißen Wasser sogar Kalorien verbrennen.

"Passives Erhitzen" als Gesundheits-Boost

Dr. Steve Faulkner von der Loughborough University ist der Überbringer dieser guten Botschaft. In seiner Studie fand er heraus, dass ein heißes Bad ähnliche gesundheitliche Effekte hat wie leichtes Training. In einem Artikel für das Magazin "The Conversation" beschreibt er diesen Effekt als "passives Erhitzen", einem anderen körperlichen Prozess als heiß und schwitzig vom Sport zu werden.

Die Studie untersuchte 14 Männer, die entweder mit dem Fahrrad fuhren oder ein einstündiges heißes Bad (über 40 Grad Celsius) nahmen. Das Ergebnis: "Das Radfahren verbrannte zwar mehr Kalorien, aber das Baden verbrannte in etwa so viele Kalorien wie ein halbstündiger Spaziergang (cirka 140 Kalorien)."

Und es sind nicht nur Kalorien, die bei so einem heißen Bad verbrannt werden. Auch der Blutzuckerspiegel werde dadurch gesenkt, so Faulkner. Auch chronische Entzündungen werden durch regelmäßiges heißes Baden reduziert.

Es ist nicht die erste Studie, die passive Hitze als gesundheitsfördernd beschreibt. Eine Studie aus Finnland aus dem Jahr 2015 hat gezeigt, dass ein regelmäßiger Saunabesuch das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, senken kann.

Konkret heißt das also für uns: ab in die Badewanne zum Faulenzen! Hoppla: Kalorien verbrennen, natürlich.

Die Kniebeuge: Fit in der Schwangerschaft