Wenn dich der Frühling umhaut, helfen dir diese 5 Tipps schnell weiter

Frühjahrsmüdigkeit: Ein Alltagsbegriff über den nur wenig nachgedacht wird. Doch was steckt dahinter? Etwa Vitamin-Mangel und gegen diese Dinge kann man was tun.

Frühjahrsmüdigkeit - ein Begriff, den es schon länger gibt, als uns alle zusammen. Über Verbreitung, Betroffenheit und Schwere dieser Störung des inneren Haushalts scheiden sich die Geister. Fix ist: Sie gibt es, die Frühjahrsmüdigkeit.

Konkret muss sich der Körper dabei an steigende Temperaturen, längere Tage und mehr Sonneneinstrahlung gewöhnen. Diese Umstellung fordert unsere Energiereserven und sorgt daher für Müdigkeit, Antriebsschwäche und auch Reizbarkeit. Unabhängig davon, ob man sich in der Nacht zuvor satte zwölf Stunden oder "nur" acht Stunden Schlaf gegönnt hat. Doch was tun, damit uns der Frühling nicht schlicht und ergreifend umhaut? es gibt ein paar Tipps, mit denen wir hier entgegenwirken können.

Flüssigkeit ist alles

Es klingt so einfach, doch genügen zu trinken ist eine der mitunter schwersten Routine-Aufgaben am Tag. Dabei ist es nur logisch: Ist unser Kreislauf mit mit genügen Flüssigkeit versorgt, ist das gut für den Blutdruck. Mit beispielsweise einem Körpergewicht von rund 70 Kilo soll man rund 2,1 Liter Wasser pro Tag trinken.

via GIPHY

Der Vitamin-Haushalt

Ein gefühlt harter Winter wie der heurige zehrt, wie bereits erwähnt, an unseren Energiereserven. Besonders wenn es um ein Vitamin geht, dass größtenteils über die Sonne aufgenommen wird. Gemeint ist Vitamin-D, dessen Mangel Müdigkeit, Schlafstörungen und auch zur Schwächung des Immunsystems führen kann. Zudem berichtet die Berner Zeitung, dass Vitamin-D-Rezeptoren in jenen Hirnregionen fanden, die für Gedächtnis und Stimmungslage verantwortlich sind. Kurzum: Vitamin D ist gerade in einer Zeit, in der sich Lieferant Sonne und blockende Wolken täglich die Klinke in die Hand geben, wichtig. Dabei kann man den Körper unterstützen und Vitamin D mit der Nahrung aufnehmen. Etwa mit einem Glas hohes C. Die bekannte Marke hat mit hohes C Sonnen-Vitamin D ein Produkt vorgestellt, dass den Körper dahingehend unterstützt und mit nur einem Glas 40 Prozent des täglichen Bedarfs abdeckt. Für den restlichen Bedarf heißt es: Raus und die ersten, warmen Sonnenstrahlen genießen!

Unterstütze deinen Vitamin D-Haushalt Ein Glas hohes C plus Sonnen-Vitamin D unterstützt deinen Vitamin D-Haushalt. Tu etwas für deine Gesundheit - einfach und schnell. Fühl dich gesunder mit hohes C»

Das Training

Macht was an der frischen Luft. Es muss nicht Training genannt werden, um ein Training zu sein. Gehen, Radfahren, Joggen - alle Sportarten bringen den Kreislauf in Schwung, zudem schüttet man dabei mehr stimmungsaufhellende Hormone aus und stärkt das Immunsystem zu einer schwierigen Jahreszeit.

Kaltes Wasser (ja, echt)

Richtig, damit ist das Wechseln zwischen angenehm warmen Wasser, hin zur kalten Dusche gemeint. Zum Start "normal" mit warmen Wasser duschen und dann auf kaltes Wasser umsteigen. Die Füße kommen zuerst dran, dann die Arme. Wichtig: Immer von unten nach oben. Euer Kreislauf wird es euch mit etwas mehr Power danken.

via GIPHY

Küssen!

Zugegeben, dieser Tipp kommt vielleicht etwas ungewöhnlich daher, aber ehrlich: Küssen ist zu jeder Zeit ein Stimmungsaufheller und Mittel gegen ungewollte Müdigkeit. Zudem stärken wir dadurch das Immunsystem, da unser Körper Substanzen produziert, die schädliche Bakterien bekämpfen.

Anzeige