Urin: Neue Studie zeigt, wie viel Urin tatsächlich in öffentlichen Pools ist

Es ist die eine Frage, die wir eigentlich den ganzen Sommer zu vermeiden versuchen: Wie viel Urin ist nun tatsächlich in öffentlichen Swimming Pools? Wollen wir das überhaupt so genau wissen? Es stellt sich heraus, ja, denn es könnte gesundheitliche Folgen für uns haben.

Eine kanadische Studie hat sich diesem Thema angenommen und 250 Proben aus 31 unterschiedlichen Pools und Whirpools genommen. In einem Pool, in der Größe von einem Drittel eines olympischen Pools, wurden unglaubliche 75 Liter Urin gefunden, in kleineren 30 Liter.

Urin anhand von künstlichem Süßstoff festgestellt

Die Studie wurde in zwei kanadischen Städten durchgeführt, aber die Urin-Gewohnheiten sind vermutlich auf der ganzen Welt ähnlich.

"Obwohl niemand zugeben wollte, in den Pool uriniert zu haben, muss es ja offensichtlich jemand gemacht haben", so eine der Forscherinnen, Lindsay Blackstock von der Alberta University. Das Urinniveau konnte anhand von künstlichem Süßstoff herausgefunden werden: Acesulfame-K ist ein Süßstoff der in industrialisiertem Essen und Softdrinks verwendet wird und unverbeitet durch den Urin ausgeschieden wird.

Urin im Pool kann gesundheitliche Folgen haben

Im Journal "Environmental Science and Technology Letters" schreiben die Forscher: "Die plötzliche Grün-Färbung des Swimming Pools während der olympischen Spiele 2016 haben die Notwendigkeit unterstrichen, die Wasserqualität öfter zu überprüfen.

"Urin enthält viele stickstoffhaltige Elemente, wie Urea, Ammonia, Aminosäuren und Keratin", so die Forscher. "In Kombination mit Desinfektionsmitteln wie Chlor können Desfinfektions-Nebenprodukte entstehen. Einer davon, Stickstofftrichlorid kann zu Augen- und Atemproblemen führen. Auch spontane Asthma-Anfälle sind möglich". "Obwohl es ein Tabu ist, haben 19 Prozent der Erwachsenen zugegeben, schon einmal in einen Swimming Pool gepinkelt zu haben", so die Forscher.