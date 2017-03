Schönheit aus der Apotheke

Sie legen Wert auf individuelle und hochwertige Kosmetik, interessieren sich für nachhaltige Inhaltsstoffe und sind neugierig, welche Kräuter im morgendlichen Tee fit für den Tag machen? Dann sind Sie in der Apotheke genau richtig!

Apotheken sind schon lange nicht mehr nur Anlaufstelle für Schnupfen und Co, sondern bieten umfassende Angebote an Kosmetik, individuell abgestimmter Pflege, Nahrungsergänzungsmitteln und eine breite Palette an Wohlfühl-Produkten. In vielen Apotheken kann man die Kunst der Magistralen Zubereitung in Workshops auch hautnah erleben.

Gemeinsam mit der Österreichischen Apothekerkammer laden wir 8x2 Leserinnen dazu ein, gemeinsam mit uns das breite Angebot und die umfassenden Serviceleistungen der Apotheke kennen zu lernen, auszuprobieren und hinter die Kulissen dieser spannenden Branche zu blicken.

Individuelle Wohlfühlprodukte

Unter kompetenter Anleitung der Apothekerinnen erfahren wir mehr über die Tradition der Magistralen Zubereitung und tauchen ein in die Geheimnisse der Kräuterkunde.

Erfahrene Apothekerinnen zeigen Ihnen, wie Sie aus hochwertigen und natürlichen Zutaten verschiedene Pflegeprodukte herstellen und so ein ganz besonderes Muttertagsgeschenk zaubern können. Außerdem lernen Sie im Laufe des Abends mehr über die Kraft der Kräuter und wie diese in verschiedensten Teemischungen oder Badesalzen wirken.

Schönheit zum Mitnehmen

Die selbstgemachten Schätze des Abends werden schön verpackt zum idealen Verwöhngeschenk zum Muttertag.

Apotheke ist für mich...

Teilnahmeschluss: 29.03.2017

Facts: Wann: Dienstag, 04.04.2017 Beginn: 18:00 Uhr Wo: Seestadt Apotheke, Maria-Tusch-Straße 12, 1220 Wien Wir verlosen 8 x 2 Plätze

