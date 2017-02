Studie: So unterschiedlichen reagieren Männer und Frauen auf Stress

Prüfungen, Stau, Streit: Männer und Frauen reagieren in denselben Situationen gestresst, allerdings reagieren sie unterschiedliche darauf wie eine Studie der österreichischen Psychologin Birgit Derntl an der Uni Tübingen herausfand.

Unterscheidung zwischen Leistungs- und sozialem Stress

Zu allererst unterschieden die Forscher zwischen Leistungsstress, der durch eine Rechenaufgabe erzeugt wurde, und ein andermal lösten sie durch Ausgrenzung sozialen Stress aus. Beide Geschlechter gaben im gleichen Maße an, durch die Situationen gestresst zu sein.

Subjektive Stresswahrnehmung entgegen der Erwartungen gleich

Und obwohl das Maß der subjektiven Stresswahrnehmung gleich war, zeigte die Hormonausschüttung ein anderes Bild: Das als Indikator für Stressreaktionen angesehene Hormon Kortisol stieg nur bei Männern an. Laut der Studie muss also subjektiv empfundener Stress nicht immer in einer Erhöhung des Kortisolspiegels münden.

Außerdem wurde die Gehirnaktivität der Versuchspersonen gemessen: Bei Männern stieg die Aktivität in jenen Gehirnarealen, die mit erhöhter Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht werden. "Die Ergebnisse spechen also dafür, dass die Art und Weise wie wir mit solchen Aufgaben umgehen, unterschiedlich ist", so die Psychologin.

Flucht oder Kampf für Männer

Außerdem wurde der Zusammenhang von Selbstbewusstsein und Stress untersucht: Bei Frauen waren Kontrollareale im Hirn stärker aktiv, während bei Männern Areale, die mit Selbstbezug und Emotionen in Zusammenhang stehen, aktiviert wurden. Für Frauen soll es also am wichtigsten sein, die Aufgabe gut zu lösen.

Frauen arrangieren sich?

All diese Informationen lassen sich nicht leicht zusammenführen. Ein möglicher Schluss könnte sein, dass Männer eher nach dem Prinipt "Kampf oder Flucht" handeln, während Frauen eher versuchen sich mit den Umständen zu arrangieren und anzufreunden. Diese Theorie hat zumindest die Psychologin Shelley Taylor im Jahr 2000 aufgestellt. Sehr oft wurden aber eben auch keine Geschlechterunterschiede festgestellt, wie zum Beispiel im subjektiven Stressempfinden.

Differenziertere Diskussion um Stress

Die Diskussion rund um Stress sollte jedenfalls differenzierter geführt wreden, So Derntl. Das gelte auch für die generelle Bewertung des Phänomens. In der landläufigen Betrachtung würden nämlich vor allem von kurzfristigem Stress ausgelöste positive Effekte kaum Beachtung finden. Die Aussage „Ich bin gestresst“ kann viele unterschiedliche Bedeutungen haben: „Das kann heißen, dass einem gerade alles über den Kopf wächst oder man im positiven Sinne gerade sehr begehrt ist“, gibt die Forscherin zu bedenken.