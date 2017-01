Studie: Seine Kinder als "zu dick" zu bezeichnen, hat schlimme Folgen

Per E-Mail versenden

Immer mehr Menschen - und Kinder - sind übergewichtig. Das zumindest behauptet die Statistiken. Die Ursachen dafür werden der falschen Ernährung, zu wenig Bewegung und der frühreifen Entwicklung der Kinder zugeschrieben. In Österreich ist bereits jedes fünfte Kind übergewichtig. Und die Zahlen nehmen stetig zu, wie eine Studie der Gesundheitsinitiative SALTO – "Salzburg together against obesity" aus dem Jahr 2015 gezeigt hat.





Wie viel Schuld tragen die Eltern?



Doch auch die Eltern dürften eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie schnell ihre Kinder zunehmen. Eine aktuelle Studie, die im Magazin Psychological Science veröffentlicht wurde, besagt jetzt, dass Kinder mehr Gewicht zulegen, wenn ihre Eltern glauben, dass die Kinder bereits übergewichtig sind. Die Ergebnisse deuten an, dass Kinder, deren Eltern sie als übergewichtig wahrnehmen, ihre eigenen Körper negativer beurteilen und Gewicht verlieren wollen - beides Dinge, die schlussendlich zu einer Gewichtszunahme führen.

Eric Robinson (University of Liverpool) und Angelina Sutin (Florida State University College of Medicine) schreiben: "Diese Kinder haben ein erhöhtes Risiko, übergewichtig zu werden." Das passiere aufgrund des Stigmas, das ihnen bereits ihre Eltern anerziehen, so die Studienautorinnen. Sie haben Daten von 2823 australischen Familien untersucht. Begonnen haben sie damit, als die Kinder 4 bis 5 Jahre alt waren. Die Eltern wurden dazu befragt, wie sie ihre Kinder beschreiben würden: untergewichtig, normalgewichtig, übergewichtig oder sehr übergewichtig.





Negative Körperwahrnehmung und gesundheitliche Folgen



Später, als die Kinder 12 oder 13 Jahre alt waren, wurden die Kinder gebeten, Bilder verschiedener Körper danach zu beurteilen, ob sie ihrem eigenen Körper ähnlich sehen. Außerdem haben die Kinder erzählt, ob sie versucht haben, in den letzten 12 Monaten Gewicht zu verlieren. Mit 14 oder 15 Jahren wurden die Jugendlichen dann wieder befragt und abgewogen.

Das Ergebnis: Kinder, deren Eltern sie bereits im Alter von 4 oder 5 Jahren als übergewichtig bezeichneten, tendierten dazu, im Alter von 14 oder 15 Jahren zuzunehmen bzw. bereits übergewichtig zu sein. Sie nahmen ihre Körper außerdem negativer wahr - bei beiden Geschlechtern und unabhängig vom sozialen Status der Familien.

Die Annahmen der Eltern hatten übrigens nichts damit zu tun, wie viel die Kinder tatsächlich am Anfang der Studie gewogen haben. Die AutorInnen konkludieren: "Die elterliche Wahrnehmung könnte negative Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Kinder haben."