Interactive Bra : Dieser BH soll angeblich Rückenschmerzen verhindern

Rückenschmerzen sind leider ein weit verbreitetes Phänomen, das immer mehr Menschen betrifft. Frauen mit einem großen Busen leiden besonders häufig darunter. Die Firma Anodyne will mit ihrer körperunterstützenden Smartwear diesem Problem Einhalt gebieten. Während die Shirts von Anodyne für eine aufrechte Körperhaltung sorgen, ist der BH speziell auf die weiblichen Bedürfnisse ausgelegt. Er stützt und hebt die Brust, sodass der Rücken automatisch entlastet wird. Da nur leichte Materialien, wie Elasthan und Nylon, verwendet werden, ist der Bra besonders lange haltbar und feuchtigkeitsregulierend. Daher kann die intelligente Fitnesskleidung am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder beim Sport getragen werden.

Neurobänder aktivieren die Muskeln

Im Gewebe befinden sich ‚NeuroBands‘, welche die Muskeln aktivieren und für eine gerade Haltung sorgen. Die NeuroBand-Technologie darin, wirkt wie das Kinesiotape und lindert so Verspannungen und Schmerzen im Rücken-, Schulter- und Nackenbereich. Der leichte Druck durch die strategisch platzierten Bänder aktiviert unterstimulierte Muskeln und sorgt gleichzeitig für eine verbesserte Haltung. Das anfängliche Kompressionsgefühl verschwindet laut dem Hersteller schnell, sobald man sich bewegt.

Leichter Druck sorgt für Widerstand im Rücken durch BH

"Dieser BH aktiviert die Muskulatur im oberen Rücken, sodass man automatisch eine gerade und gesunde Haltung annimmt. Durch die Öffnungen des BHs im Rückenbereich ist die smarte Konstruktion des Gewebes deutlich zu sehen. Die strategisch platzierten elastischen Bänder üben einen leichten, aber doch deutlichen Druck auf gezielte Muskelgruppen aus. Unterstimulierte Muskeln werden hier durch Widerstand aktiviert", so Fabian Hofmann, Geschäftsführer von Anodyne.

Für die Waschmaschine und feuchtigkeitsregulierend

Der InterActive BH wird vorne mit Hilfe eines Reißverschlusses geschlossen und besteht aus leichten Materialien, wie Nylon und Elasthan. Dies garantiert eine längere Haltbarkeit als ähnliche Produkte aus Baumwolle. Das Gewebe des funktionellen ‚Bra‘, der in den USA und Asien hergestellt wird, ist feuchtigkeitsregulierend. Somit können die innovativen Produkte über Stunden ohne Geruchsprobleme getragen werden und eignen sich zudem für die Waschmaschine. Mehrere US-Studien haben bereits die Wirkug von haltunskorrigierender Kleidung bestätigt.

Der InterActive Bra ist aktuell im Online-Shop vo Anodyne unter www.anodyne-shop.de erhältlich.