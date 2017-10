Ninja Warrior Austria: Ein Interview mit der härtesten Frau Österreichs

In Japan ist die Show bei der sich die mutigsten Sportlerinnen und Sportler in die härtesten Hindernisparcours werfen, schon seit 20 Jahren Kult. Jetzt läuft die österreichische Version, Ninja Warrior Austria, jeden Dienstag um 20.15 auf PULS 4 und schon in der ersten Sendung hat sich eine Frau in dem eher männlich dominierten Format ins Rampenlicht gespielt. Wir trafen die Salzburgerin Stefanie Noppinger, die auch sonst in der Sportwelt keine Unbekannte ist, zum Interview:

WIENERIN: Stefanie, du hast bei Ninja Warrior Austria ziemlichen Eindruck hinterlassen. Kannst du uns etwas über deine sportliche Laufbahn erzählen?

Stefanie Noppinger: Ich hab schon als Kind mit ein bisschen über einem Jahr angefangen zu turnen. Mit fünf hatte ich dann meine ersten Wettkämpfe. Ich hab dann die Staatsmeisterschaften im Turnen, einzeln und im Team gewonnen. Und mit 17 mit Freeriden angefangen – und bin da auch Österreichische Meisterin. Und jetzt bin ich bei Ninja Warrior dabei (lacht).

Kunstturnen und Freeriden sind ja ziemliche Gegensätze – das eine geht auf Präzision und Disziplin, das andere ist ein Extremsport. Was hat dich zum Freeriden gebracht?

Ich bin immer sehr gerne Schifahren gegangen. Irgendwann haben meine Turnkollegen gesagt, komm doch mit, wir gehen jetzt freeriden. Und vom ersten Mal Ausprobieren hab ich mich in den Sport verliebt. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, wenn man in den Bergen unterwegs sein kann, die Lines raussucht und auch ein bisschen an seine Grenzen geht und trotzdem aber noch im sicheren Bereich bleibt.

Gutes Sichtichwort: An die Grenzen gehen – was macht so etwas mit einem? Wie verändert einen das?

Ich denke, das ist einfach ein Herausfinden: wer bin ich, was kann ich, was kann mein Körper? Ich denke, dass man sich selber besser kennenlernt.

Und wie gehst du mit den Gefahren um beim Freeriden?

Ich denke, man sollte immer Respekt vor den Bergen haben. Die Berge und das Wetter sind oft unberechenbar. Natürlich versucht man auf alles vorbereitet zu sein, aber es bleibt immer ein Restrisiko. Angst wäre, glaube ich, kein guter Begleiter; sie führt oft zu falschem Verhalten und engt die Wahrnehmung ein. Mit Angst im Gepäck hat man schon fast verloren.

Du bist eine von wenigen Frauen im Extremsport und auch bei Ninja Warrior Austria. Würdest du dich als Feministin bezeichnen?

Eigentlich nicht so wirklich. Ich sehe das nicht so, dass ich jetzt eine von den wenigen Frauen bin, sondern ich sehe mich als Mensch, der einfach gerne Sport macht, gerne neue Sportarten ausprobiert. Und ich sehe das einfach so: Jeder kann selbst bestimmen, was er machen will und was er machen soll. Also es ist jedem freigestellt.

Hast du schon mal blöde Kommentare gekriegt in Richtung Frauen im Extremsport …

Ja, man kriegt es auch manchmal zu spüren, dass man eine Frau ist und von einer Frau wird „nicht so viel Leistung erwartet“ – und eine Frau kann nicht so viel machen. Aber es geht nicht darum, dass ich anderen unbedingt etwas beweise, sondern es geht darum, dass ich mir selber was beweise und dass ich meine eigenen Grenzen verschiebe und da weiterkomme. Und nicht dass ich sage: Ich muss jetzt unbedingt besser sein als jeder Mann. Weil: es IST von der Anatomie her auch sehr schwer möglich, dass ich besser als jeder Mann bin.

Was war für das Schwierigste bei Ninja Warrior Austria? Was war die Herausforderung?

Das schwierigste war für mich die Ungewissheit. Man weiß nie genau wie die Hindernisse wirklich beschaffen sind und auf einen reagieren. Sind sie weich, hart, rutschig, wie bewegen sie sich, wie viel Impuls geben sie zurück? Wie weit sind sie entfernt? Dazu kommt, dass man weit mehr Eindrücke verarbeiten muss als bei einem normalen Sportwettkampf. Die Produktion der Show wirkt da eben auch noch mit.

Was hast du bei der Show über dich selbst gelernt?

Was ich nicht unbedingt über mich selber rausgefunden habe, sondern über meine Familie und meine Freunde ist, dass sie – egal was ich mache – hinter mir stehen und mich unterstützen und anfeuern. Für mich war das einfach eine von den schönsten Sachen bei dem Ganzen.

Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild? Oder sonst irgendwie ein Vorbild im Leben?

Mein größtes sportliches Vorbild ist mein Opa. Er hat nie aufgehört Sport zu machen. Oft war er der älteste Teilnehmer bei Triathlons oder Laufbewerben. Erst sehr spät hat er mit meinem Vater Windsurfen gelernt. Den Sommer bevor er gestorben ist war er noch in Kroatien surfen. Zu der Zeit lernte auch ich gerade Surfen. Erst im letzte Jahr konnte ich mir einen kleinen Traum erfüllen und mit meinem Vater zum ersten Mal gemeinsam am Gardasee Windsurfen und ich denke mein Opa war bestimmt dabei.