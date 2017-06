Wer kennt sie nicht, die freien Radikale? Praktisch an allem Elend schuld, das unseren Körper im Laufe der Zeit alt und müde macht und nur mit jeder Menge Superfood irgendwie in den Griff zu kriegen. Nun ja, das ist zwar nicht vollständig gelogen - außer das mit dem Superfood, aber dazu später -, aber die Erkenntnis ist mehr als 60 Jahre alt. 1956 hat der Wissenschaftler Denham Harmann diese aggressiven Sauerstoffverbindungen entdeckt und seither hat eine Industrie sehr viel Geld mit dem Gegenmittel - den Antioxidantien - verdient. Meine Kollegin Martina Parker hat das ganze Thema in der aktuellen WIENERIN (Nr. 333) sehr schön und nachvollziehbar aufgearbeitet.

Wer braucht mit 90 noch einen tiptop Busen?

Die neuen Erkenntnisse helfen Mr. Harmann ein bisschen auf die Sprünge. So gibt es laut den aktuellen wissenschaftlichen Ergebnissen unterschiedliche "Ablaufdaten" für unterschiedliche Regionen des Körpers und warum was wie lange gut und jung bleibt, hat damit zu tun, was man wie lange braucht. Brüste etwa altern schneller als das Gehirn - tja, man kann sich vielleicht ausrechnen, warum das so ist.

Überhaupt ist meine Erkenntnis aus all den neuen Erkenntnissen, dass sich eine gewisse Form von Hausverstand wieder breit macht. Und das finde ich ziemlich entspannend. Die Tatsache, dass sich der Mensch bewegen sollte etwa, nicht weil er einem bestimmten Körperbild entsprechen soll, sondern weil wir einfach tausende Jahre lang Nomaden waren und unser Körper einfach besser funktionierte, wenn man ihn gehen lässt. Drei Stunden im Fitnesscenter bis zum Umfallen schwitzen ist damit nicht gemeint, aber der flotte Walk vom Büro nach Hause oder die Wanderung am Wochenende.

Kommt zu mir - Dopamin und Adrenalin!

Und jetzt zu meiner absoluten Lieblingserkenntnis der neuen Ewiges-Leben-Forschung. Zum Stress. Der war ja Jahrzehnte lang an allem schuld, was nicht sowieso die freien Radikale vernichtet hatten. Aber nicht jener Stress, der entsteht, wenn man lange krank ist, ein Leben in Armut führen muss oder unter Gewalt oder Krieg zu leiden hat - nein, man meinte vielmehr den ganz normalen Stress. Also Job, Kinder, Partnerschaft, Freundeskreis, Familie, Pläne.

Schöne Aussichten! In dieser wöchentlichen WIENERIN-Kolumne richten wir den Blick auf Geschichten, die uns im positiven Sinn bewegen. Über ihre "Schönen Aussichten" schreiben abwechselnd die WIENERIN-Autorinnen und -Autoren Barbara Haas (Chefredakteurin), Ursula Neubauer (stellvertretende Chefredakteurin), Jelena Gučanin (Redakteurin) und Ljubiša Buzić (Textchef).

Aber: Wir Menschen sind für genau diesen Stress gemacht. Als wir nämlich noch nicht in klimatisierten Autos saßen und die Welt via Social Media kennenlernten, da lernten wir über diesen Stress das gute Leben auf der Welt kennen. Wir lernten: Uns anzupassen, was zu essen zu kriegen, die Familie über die Runden zu bringen oder sogar den Mut aufzubringen, in eine andere Klimazone zu wandern, weil mal wieder eine Eiszeit im Anmarsch war. Und das beste ist: Das weiß dieser Ur-Mensch in uns immer noch. Daher schütten wir, wenn wir Stress haben, auch Hormone aus, die uns geistig oft wendiger machen und uns schneller an Lösungen kommen lassen - das machen übrigens die beiden Freunde Adrenalin und Dopamin.

Ich finde, dass es sich ziemlich gut anfühlt, zu wissen, dass der Körper auf die täglichen Herausforderungen eingestellt ist, dass sie ihn eigentlich nicht überfordern, man also - soweit man natürlich gesund ist - diese Hürden nehmen kann. Dieses Vertrauen, dass wir als Einheit - also unser Kopf mit dem Körper rund um uns - gut zusammenspielen, finde ich eine gute Nachricht.

Und mit dieser wünsche ich euch eine spannende Woche, in der ihr euren Stress vielleicht ganz kurz mal anders betrachten könnt.

Eure Barbara

PS: ich hab euch noch die Auflösung des Superfood versprochen: das steht alles in Martinas Story, aber es gibt einen kleinen Spoiler: Die BBC hat eine Studie zu diesem Thema gemacht und ausprobiert, einen Menschen mit kaum Antioxidantien zu ernähren, um ihn dann mit Superfood und Smoothies wieder "aufzufüllen". Was soll ich sagen, es ist spektakulär gescheitert, aber was genau passiert ist, könnt ihr ja wirklich in der aktuellen WIENERIN nachlesen.