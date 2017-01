Hunde im Winter: Wie ich meinen Hund winterfest mache

Der Winter ist eine wunderschöne Jahreszeit – auch meine Hündin Josie liebt das Spielen im Schnee. Bevor wir endlich Gassi gehen können, wird der Hund ganz warm in einen Pulli eingepackt. Dass Josie das Haus lieber angezogen verlässt, hat sie mir mit ihrem leidenden Blick und zitternden Körper verraten. Josie ist ein kleiner Terrier-Mix, der aufgrund ihrer niedrigen Größe und des kurzen Fells bei tiefen Minusgraden unbedingt zusätzliche Wärme braucht. Ob diese Maßnahme gegen Kälte für Hunde wirklich nötig ist, ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Es lohnt sich jedenfalls zu wissen, welche Gefahren auf unsere Lieblinge auf vier Pfoten in der kalten Jahreszeit lauern und wie man sein Haustier bestmöglich fit durch den Winter bringt.

Die niedrigen Temperaturen sind im Winter das grundlegendste Problem. Grundsätzlich ist kein Hund kälteresistent, jedes Tier muss auf den Winter vorbereitet werden. Wenn einem Hund kalt ist und er sich unwohl fühlt, dann zittert sein Körper und versteift sich, dadurch bewegt er sich langsamer. Den Schwanz hat er dabei meist eingezogen. Besondere Aufmerksamkeit verlangen Hunde mit kurzem Fell oder solche, die keine Unterwolle produzieren können. . Auch kranke und ältere Hunde, solche die sich wenig bewegen, sind vor eisigen Temperaturen zu schützen. Deshalb sollte man vermeiden, dass sie zu lange der Kälte ausgesetzt sind, indem man ihnen Kleidung anzieht.

Kann mein Hund überhaupt krank werden?

Ja. Genau wie wir Menschen können sich auch bei Hunden das Immunsystem durch Viren und Bakterien geschwächt werden. Egal ob es das kurze Lüften der Wohnung oder der kalte Gehsteig ist, dein Hund kann überall, wo es kalt ist, krank werden. Durch solche Unterkühlungen kann es sehr schnell zu Blasenentzündungen oder sogar zu Entzündungen der Atemwege führen. Um spätere Tierarztbehandlungen zu vermeiden, ist es also das Wichtigste, den Hund gut zu kennen, um Krankheitssymptome richtig zu deuten und rechtzeitig zu behandeln.

Was ist beim Gassi gehen zu beachten?

Damit unserem Liebling warm bleibt, muss der Hund in Bewegung bleiben. Zu lange Spaziergänge sollten vermieden werden. Bei nasskaltem Wetter empfiehlt es sich, mehrere kleine Runden über den Tag zu machen.

Auch wenn es den Tieren Spaß zu machen scheint: Das Essen von Schnee ist für Hunde schädlich, weil es das Immunsystem des Hundes schwächt und er sich so schneller verkühlt. Zu Hause angekommen sollte man den Hund in jedem Fall mit einem Handtuch abtrocknen.

Autsch: Die Pfoten tun weh!

Das nächste winterliche Problem ist das Streusalz auf den Streuen der Straßen und Gehwege. Denn Salz und Splitt beanspruchen die Pfoten, Streusalz kann in die rissigen und trockenen Pfoten – eine schmerzhafte Angelegenheit für unsere Lieblinge! Ich bemühe mich so gut es geht, bestreute Wege zu meiden. Zusätzlich bekommt Josie ihre Pfoten vor jeder Gassirunde mit Hirschtalg eingeschmiert. Vaseline oder andere fetthaltige Cremes aus der Apotheke und Tierhandlung helfen auch bestens gegen das Salz. Alternativ dazu gibt es spezielle Schuhe für Hunde, welche sich ebenfalls ideal für frostige Temperaturen eignen. Denn der Schnee kann Hunden schnell zur Last fallen, wenn sich zwischen den Zehen Eisklumpen bilden und das Tier anfängt zu humpeln.

Bitte vergesst nicht, dem Hund zu Hause die Pfoten mit lauwarmem Wasser abzuwaschen. Das erwärmt nicht nur die Pfoten, sondern wäscht auch das Streusalz runter, bevor der Hund es abschleckt – was zu blutigen Entzündungen führen kann.

Ernährung im Winter: Das ist wichtig

Josie bekommt ihr Futter im Winter meistens warm serviert. Beigemengte Fettsäurenpräparaten stärken Haut und Fell. Essentielle Fettsäuren mit hohem Gehalt an Omega 3-Fettsäuren, zB Linol- und Linolensäure, kommen in der Natur in Pflanzenfetten und in Fischen vor. Die teurere Variante wäre Nachtkerzenöl oder Borretschöl, welche man sich vom Apotheker zusammenstellen lassen kann. Salatöle wie Sonnenblumenöl oder Olivenöl haben einen sehr geringen Wert an lebenswichtigen Fettsäuren und sollten lieber gar nicht oder in ganz kleinen Mengen verfüttert werden. Bei regelmäßiger Verabreichung können sie das Krebsrisiko begünstigen.

Mit der richtigen Vorbereitung kann uns der Winter jetzt nichts mehr anhaben und wir können die eisige Jahreszeit draußen mit Spiel und Spaß genießen. Haltet euch schön warm!