Wie die Zeit vergeht: 12 Erinnerungen, die euch 2017 alt aussehen lassen

Die Hälfte des Jahres 2017 ist schon wieder vorbei! Grund genug, um sich durch den Kopf gehen zu lassen, wie schnell die Jahre vorbeiziehen. Dass mittlerweile die Jahrgänge nach 2000 auf legalem Weg Tabak- und Alkohol erwerben können, ist da nur die Spitze des Eisbergs. Das zeigt diese kleine Liste.

1. Das iPhone wird 2017 zehn Jahre alt

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

2. Der Spice-Girl-Film feiert 2017 schon das 20-jährige Jubiläum

Wow ! Want it so bad :( RT @secondchancenow: Spice girl movie heck yes! Lol pic.twitter.com/lGxCvQfj — Triyanto Dalay™ ▲ (@3dalay) 9. Juni 2012

3. Coldplay brachte vor 17 Jahren ihr Debüt-Album Parachutes raus

Shiver, Yellow, Trouble - wie oft haben wir sie schon gehört!

4. Das erste Potter-Buch "Harry Potter und der Stein der Weisen" wird 2017 20 Jahre alt.

via GIPHY

5. The Big Bang Theory gibt es seit 10 Jahren

via GIPHY

6. Die Schöne und das Biest

Wir freuen uns auf das Remake, während das Original 2017 26 Jahre alt wird.

7. Pokemon ganz ohne "Go"

Während diesen Sommer in scheinbar allen Ecken der Welt die Jagd auf Pokemon wieder auflebte, ist es nächstes Jahr bereits 21 Jahre aus, dass Pikachu das Licht der Welt erblickte.

8. Charlie bit me - vor zehn Jahren!

Jeder der das Internet nutzt, hat die zwei Jungs und ihre Bürder-Streitigkeiten gesehen. Eine gewagte These, bei 845.282.955-Aufrufen auf Youtube aber berechtigt. Das weltbekannte Video wurde 2007 hochgeladen, es feiert 2017 also ebenfalls Geburtstag.

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

9. Under my umbrella

2017 werden wir seit 10 Jahren mit dem Ohrwurm bespielt. Danke nochmal, Rihanna!

via GIPHY

10. Its tooo laaaate

Und weil wir jetzt schon alle einen Ohrwurm haben, hier gleich der nächste: "That it's too late to apologize, it's too late" - ebenfalls vor 10 Jahren veröffentlicht.

11. Kevin allein zu Haus

Weil der Film gerade aktuell war: 2017 wurde Kevin vor unglaublichen 27 Jahren zuhause vergessen.

via GIPHY

12. Wo ist Ryan?

Zum Abschluss noch ein Serien-Abschied: Die letzte Staffel OC California flimmerte 2007 über die Bildschirme - auch das liegt bereits zehn Jahre zurück. Zeit für ein Revival? Immerhin wurden auch die Gilmore Girls 2007 abgesetzt.