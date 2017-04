Die Bilder sind verstörend und irritierend zugleich und wirken eher wie Szenen aus einem Horrorfilm als aus dem echten Leben.

Doch "Lip Reduction"-Operationen, wie am Bild unten, sind nicht nur Realität, sondern werden weltweit immer beliebter. In Asien sind sie bereits seit Jahren Standard, nun schwappt der Trend auch langsam nach Amerika und Europa über.

Wer tut sich das an?

Das Ziel der Lippen-Reduktion: Die Lippen zu verkleinern, um dem westlichen Schönheitsideal "perfekter Lippen" möglichst nahe zu kommen. Wie groß oder klein die "perfekte" Lippe ist, weiß natürlich niemand so genau. Doch dem Streben westlicher Schönheitsideale scheinen keine Grenzen gesetzt.

Doris Day, New Yorker Chirurgin, erklärte gegenüber "New Beauty", wie die schmerzhaft aussehende Prozedur abläuft: "Die Prozedur beginnt mit einem chirurgischen Schnitt direkt am Übergang zwischen Lippenrot und Mundschleimhaut. Dann wird die Lippe nach innen gezogen, um so die Grund-Größe der Lippen zu verkleinern." Der Expertin zufolge ist der Eingriff weniger schmerzhaft, als er aussieht - und kann sogar bei Lokal-Anästhesie durchgeführt werden.

Erst vor wenigen Wochen gab die American Society of Plastic Surgeons (ASPS) besorgniserregende Zahlen heraus, die den Anstieg derartiger Eingriffe in den USA verdeutlichen. Wie der Guardian berichtet, stieg die Anzahl der Eingriffe im Vergleich zu 2015 um 283 Prozent an: In Summe wurden im Jahr 2016 bereits über 3.500 Lippenreduktionen vorgenommen.

In den USA ist der Eingriff besonders unter afro-amerikanischen und lateinamerikanischen Frauen beliebt. Warum? "Der einzige mögliche Grund für derartige Eingriffe, der mir einfällt, ist das Streben nach einem weißen, europäischen Schönheitsideal", erklärt Germaine Awad, Psychologie-Professorin an der University of Technology, gegenüber dem Guardian.

Wir rennen einem Ideal hinterher, das es gar nicht gibt

Denn so absurd es klingt: Wo es für die einen nicht groß genug sein kann (Stichwort "Schlauchbootlippe"), ist es für die anderen nicht "zierlich" genug. Laut ASPS wurden in den USA im Vorjahr über 28.000 Lippenvergrößerungen durchgeführt.

Ganz schön bedenklich, welchen Qualen und Kosten sich Frauen (und Männer) weltweit unterwerfen, um möglichst nicht wie sie selbst auszusehen. Ob sie dann wirklich glücklicher sind, ist eine andere Frage.

