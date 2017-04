Lederdüfte sind gerade voll im Trend, aber wie bekommt man Ledergeruch in ein Parfum? Wir haben Parfümeurin Amandine Marie gefragt. Ihr neuer Duft Emozione Dolce Fiore riecht nach Rose und Wildleder.

Emozione Dolce Fiore riecht laut Info des Herstellers anfangs nach Bergamotte, Grapefruit, weißem Pfirsich, dann folgen Damaszener Rose und Pfingstrose. Die Basisnoten (jene, die am längsten halten) sind Moschus Vanille und eben Wildleder. Doch wie bekommt man Ledergeruch in ein Parfum? Wird da Leder extrahiert und ist das Ergebnis auch für Veganer tragbar? Wir haben die Parfümeurin Amanine Marie, die den Duft für Salvatore Ferragamo entwickelt hat, gefragt: Wie bekommt man Wildleder in ein Parfum?

Sie sagt: „Der Wildlederakkord in Emozione Dolce Fiore besteht aus synthetischen Duftmolekülen, die dem natürlichen Geruch der Haut sehr ähneln.“ Tatsächlich ist das eine von mehreren Leder-Varianten. Emozione Dolce Fiore riecht sehr sanft. Andere Lederdüfte sind da schon herber. Dans La Peau von Louis Vuitton zum Beispiel verwendet herbere, schärfere Ledernuancen genauso wie Hermès im Duft Galop d’Hermès. Bei beiden riecht man einen herben, teerigen Akkord durch. Aber auch der besteht entweder aus synthetisch hergestellten Duftmolekülen oder aus natürlichen Duftstoffen wie Birke, Wacholder, Myrthe oder Harzen.

Entwarnung also für Veganer und Vegetarier, die die herben Lederdüfte mögen.

Emozione Dolce Fiore von Salvatore Ferragamo, 50 ml um € 72,-.

Dans la Peau von Louis Vuitton duftet nach Naturleder, Jasmin und Narzisse, 100 ml um € 200,- über louisvuitton.com

Galop d'Hermès von Hermès kombiniert Leder mit Rose und Quitte, 50 ml um € 222,- über austria.hermes.com

