Face-Mapping Was dir dein Pickel sagen will

Schon wieder ein Pickel am Kinn? Nicht ärgern, sondern zuhören! Denn Unreinheiten und Akne im Gesicht lassen auf Unausgewogenheiten im ganzen Körper schließen.

Hallo, hier spricht deine Haut! Was deine Pickel über dich aussagen

Problemhaut kann viel darüber erzählen, was im Inneren des Körpers vorgeht. Die verschiedenen Bereich des Gesichtes sind mit den unterschiedlichen Organen verbunden, Pickel etwa am Kinn deuten etwa auf zu fett- oder zuckerhaltige Ernährung hin, ist das Kinn doch das "Sprachrohr" zum Verdauungssystem.

Was ist Face Mapping?

In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist man überzeugt, dass sich jede Unausgewogenheit im Körper im Gesicht zeigt. Kombiniert mit den dermatologischen Erkenntnissen der westlichen Medizin lassen sich Hautveränderungen also mittels Face Mapping interpretieren und entsprechend behandeln.

Face Mapping: Was steht wofür?

Stirn - Blase und Verdauungssystem

Ist die Stirn gerötet oder gar geschwollen, kann dies auf zu fette oder zuckerhaltige Ernährung hindeuten. Auch zu wenig Schlaf oder Stress können die Ursache sein.

Augen und Ohren - Nieren und Leber

Zu viel Koffein, zu viel Stress und die Pickel sprießen vor allem in diesen Bereichen. Geschwollene Augen sind Zeichen für eine durch zu fette Nahrung belastete Leber. Sind die Ohren röter als die restliche Gesichtshaut oder die inneren Augenwinkel bläulich, sind die Nebennieren überfordert. Den Augen sieht man außerdem auch an, ob genug getrunken wird, Stichwort Augenschatten.

Wangen und Schläfen - Lunge

Beidseitige Akne an Wangen und Schläfen tritt häufig bei RaucherInnen auf. Zudem reduziert Nikotin das Kollagen in der Haut und verursacht Falten. Achtung: Pickel an den Wangen können auch von verschmutzten Handys kommen!

Nase und Kinn - Herz und Verdauungssystem

TCM-ÄrztInnen sehen in Unreinheiten auf der Nase eindeutige Zeichen für hohen Blutdruck, schlechte Ernährung oder Verstopfung. Häufige Pickel am Kinn sind ebenfalls ein Zeichen für zu viel Fett und Zucker beim Essen.