Naturkosmetik vom Feinsten: The Blue Cocoon von May Lindstrom pflegt gereizte, sensible Haut und beruhigt mit seinem Duft die Seele. Hier verraten wir warum.

May Lindstroms Salbe „The Blue Cocoon" duftet stark und sieht genauso stark aus. Das Geheimnis hinter Duft und Wirkung ist das ätherische Öl „Blue Tansy“ von blauen Rainfarn (das Blau ist wichtig, weil normaler Rainfarn giftig ist).

Relaxen mit Blue Tansy

Blue Tansy-Öl wirkt entspannend und ist in der Aromatherapie dafür bekannt gegen Nervosität und Angstzustände zu wirken. Der Haut hilft es beim Heilen z.B. bei Sonnenbrand, Gereiztheit und Entzündungen. Außerdem soll es Juckreiz lindern und gegen allergische Reaktionen helfen. Dazu kommen Shea-,Kakaobutter und Baobab-Öl sowie weitere ätherische Öle wie Lavendel, Myrrhe und Weihrauch, die genial auf sensible Haut wirken. Die Zutaten kommen größtenteils aus Wildsammlung oder Bioanbau - alles rein pflanzlich und damit vegan.

Tatsächlich kam die Amerikanerin May Lindstrom erst auf die Idee, selbst Naturkosmetik herzustellen, weil ihre eigene Haut überempfindlich und reaktiv ist, also auf verschiedenste Stoffe mit Rötungen und Ausschlag reagiert. Damit hatte sie schon als Kind zu kämpfen: »Als Teenager wollte ich so gerne experimentieren, Masken, Toner, Make-up und Haarprodukte ausprobieren, aber meine Haut reagierte sofort irritiert. Die normalen Produkte konnte ich nicht verwenden. Ich musste mir meine eigenen Lösungen suchen.« Dass die Gute ursprünglich Köchin werden wollte, störte dabei nicht: Ihre erste Gesichtsmaske bestand aus Ton und Honig und gehört jetzt immer noch zu den Bestsellern des kleinen, feinen Sortiments. (The Honey Mud, Gesichtsreiniger und -maske, € 86,-)

The Blue Cocoon, der reichhaltige, heilende Schönheitsbalsam ist darüber hinaus eine tolle Wetterschutzcreme für Kinder (die Farbe hilft ein bisschen beim Überreden, wenn sie Eincremen nicht leiden können) und super für trockene, rissige Winterhaut. Den Duft will man irgendwann nicht mehr missen, vor allem wenn man die Creme vor dem Schlafengehen verwendet. Blue Tansy und Lavendel helfen dann sogar beim Einschlafen, um € 172,-.

Zum Shoppen hier entlang:

In Wien findet man May Lindstrom Skin in der Naturkosmetikboutique Just Green Things und kann dort auch online bestellen oder über niche-beauty.com. Vorsicht bei Bestellungen über die US-Website maylindstrom.com: Für Kosmetika aus Amerika zahlt man in Österreich Zoll und das kann unerwartet teuer werden.