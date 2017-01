Beauty-Trend: Diese Londoner Beautymarke gibt es jetzt endlich auch bei uns

In London haben die Produkte längst Kultstatus erreicht. Jetzt gibt es die vegane Beautymarke auch bei uns!

Bild: (C) Shutterstock

Stars und Beautynistas schwören auf die Produkte der Londoner Kultmarke PiXi. Gegründet von Make-up-Artistin und Mutter Petra Strand, zählt PiXi mit Make-up und Skincare-Linie in England und den USA zu den absoluten Bestsellern.

Das ist PiXi

Der Anspruch der Gründerin und damit das Motto der Marke lautet: Jeder kann in nur 5 Minuten wach und frisch aussehen. Das absolute Kultprodukt: Das Glow Tonic.

Das Gesichtswasser regt sanft die Zellerneuerung an und lässt die Haut strahlen. Durch Glycolsäure wird die Haut leicht gepeelt, streichelzart und ebenmäßig. Aber auch die Make-up Kollektion kann sich sehen lassen.

Das Make-up

Foundation, Puder, Concealer, Lippenstift und Lippenbalm, Lidschatten - so weit so normal. Aber: Bei PiXi verbindet sich Make-up mit Hautpflege. Die Produkte sind mit Vitaminen, Mineralstoffen und ätherischen Ölen angereichert und nähren so die Haut.

Ein weiteres Plus: Sämtliche Produkte kommen ohne tierische Inhaltsstoffe aus. Alle PiXi Produkte sind in Österreich exklusiv im Onlineshop von Douglas erhältlich.