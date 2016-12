Irrglaube: Die dümmsten Tipps der Beauty Blogger

Man sollte nicht alles glauben, was im Netz steht. Diese Tipps von selbst ernannten Beauty Experten sind nicht nur dumm, sondern gefährlich.

Per E-Mail versenden

Nur weil man einen Beauty Blog betreibt, heißt das noch lange nicht, dass man auch ein Beauty Experte ist. Sogar das Gegenteil scheint (jedenfalls teilweise) der Fall zu sein. Auf der Suche nach Content füllen manche Blogger ihre Seiten mit dummen und oft sogar gefährlichen Tipps. Hören Sie bloß nicht auf diese Ratschläge:

Kurkuma gegen Augenschatten

Eigentlich sollte bereits der erste Blick auf Farahs Instagram-Seite stutzig machen. Wer sich Gips, Matsch und roten Schleim ins Gesicht schmiert, kann sie eigentlich nicht mehr alle haben. Und dann empfiehlt die Bloggerin auch noch eine Mischung aus Kurkuma und Buttermilch zum Aufhellen von Augenringen unter die Augen zu reiben. Oh nein! Bitte tun Sie es nicht. Kurkuma wirkt etwa so, als würden Sie Zwiebeln oder Chilli unter die Augen verteilen. Und das ist bekanntlich keine gute Idee.

Abschminken mit Rasierschaum

Worin überhaupt die Notwendigkeit besteht, mit Rasierschaum das Makeup von der Haut zu entfernen, weiß wohl keiner s genau. Was hingegen jeder wissen sollte, ist die Tatsache, dass es alles andere als klug oder gar gesund ist, sich mit Rasierschaum abzuschminken; und zwar auch dann, wenn Maria Yeager etwas anderes behauptet. Gerade für die empfindlichen Schleimhäute von Lippen und Augen ist Rasierschaum absolut reizend!

Gefährlicher Ab Crack

Wer bis jetzt noch nichts davon gehört hat, sollte jetzt am besten ebenfalls wieder weg hören: „Ab Crack“ ist die Bezeichnung für die vertikale Spalte, die von der Brustmitte zum Bauchnabel führt und als DER neue Fitness- und Beauty-Trend unter Bloggern und Instagramern gehandelt wird. Ernärhrungs- und Sportexperten schlagen ob dieses Trends allerdings die Hände über dem Kopf zusammen. Denn ob man eine solche Bauchspalte überhaupt entwickeln kann, hängt von der genetischen Beschaffenheit der Sehnen, Muskeln und des Unterhautfettgewebes ab. Wer nicht entsprechend veranlagt ist, muss der Art viel abnehmen und trainieren, dass das Unterhautfettgewebe schmilzt. Doch wenn es schon so weit ist, ist die Grenze zur ungesunden Schlankheit oft schon weit überschritten. Also: Lieber lassen!

Video: Diese YouTuberin wehrt sich gegen Haterkommentare

#sunburnart: Brandgefährlich!

Predigen Hautärzte, Medien und Beauty-Experten eigentlich nicht genug, wie gefährlich UV-Strahlung für die Haut ist? Wie man in aufgeklärten Zeiten wie diesen noch auf Sonnentattoos schwören kann, können wir nicht verstehen. Und Sie sicherlich auch nicht!

Zimt für einen Traumteint?

Sie mag in Frankreich vielleicht ein kleiner Star sein, aber deshalb hat sie noch lange keine Ahnung von Hautpflege. Die DIY-Maske von Maria Lopez aus Zimt und Limetten soll die Hautregeneration ankurbeln und Unreinheiten bekämpfen. Das tut sie allerdings maximal bei absolut robusten Hauttypen. Bei allen anderen würde diese Überdosis an Zimt zu Brennen, Jucken und sogar Rötungen führe