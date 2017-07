Per E-Mail versenden

Wuchernde Nagelhaut lässt die Nägel ungepflegt aussehen. Doch oft kommt man mit der Maniküre gar nicht so schnell hinterher, wie das störende Häutchen nachwächst. Umso genialer ist es, dass der letzte Nagellack-Trend nicht nur der letzte Schrei ist, sondern das ewige Dilemma mit der Nagelhaut geschickt zu beseitigen weiß. Glitter Cuticle Nails überpinseln das Nagelbett nämlich einfach mit einem fein gezeichneten Halbmond aus Glitzer- oder Farblack – und verdecken so die unschönen Wucherungen.

I love these new #glittercuticles 😍 Ein Beitrag geteilt von Sarah (@sarahjschoeck) am 6. Feb 2017 um 11:25 Uhr

Funktionieren tut der neue Look dabei übrigens denkbar simpel: Der Nagel wird zunächst mit einem transparentem oder zart rosé farbenden Basecoat lackiert und anschließend der Lack-Halbmond dicht am Nagelansatz gezogen. Letztes kann per Hand mit einem extra dünnen Pinsel geschehen. Oder mit Hilfe einer Nagelschablone. Auch gut: Wer es etwas haptischer mag, der kann statt Lack auch lose Glitzerpigmente sichelförmig auf den noch feuchten Basecoat streuen. Das ist Geschmackssache. Das Gesamtergebnis hingegen nicht: Glitter Cuticle Nails gefallen nämlich einfach jedem!

DIY: So geht eine "Glitter Cuticles"-Maniküre

