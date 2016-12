Die britische Marke Nail Inc. machte schon im Vorjahr mit einem Nagellack zum Aufsprühen auf Instagram Furore. Aktuell zieht die Firma Marionnaud mit einem Eigenmarken - Produkt nach.

Mit dem "Pimp Your Nails Nail Lacquer Spray" in der Farbe "Silver Party" gehört umständliches Hantieren mit Pinseln & Co. der Vergangenheit an. Einfach aufsprühen, die umliegende Haut mit Wasser und Seife reinigen - fertig! So gelingen perfekte Nägel im Handumdrehen und die Nacht kann beginnen.

Der Spray ist ab sofort exklusiv bei Marionnaud und auf marionnaud.at erhältlich.

Pimp Your Nails Nail Lacquer Spray € 9,99 UVP

Die sechs Steps zu glamourösen Party Nägel gibt es hier als Video Tutorial

Dieser Browser unterstützt keine I-Frames.

So funktioniert es

Zuerst Base Coat auf die Nägel, dann Lack aus zirka 10-15 Zentimeter Entfernung für ca. 20 Sekunden aufsprühen. Am besten im Bad, mit einem alten Geschirrtuch als Unterlage. Fixiert wird der Sprühlack mit Top Coat.

Keine Panik, die Hände sind vorerst natürlich voller Farbe. Aber sobald der Nagellack getrocknet ist, könnt ihr sie einfach mit Wasser und Seife waschen. Kosmetiktücher sollen auch bestens funktionieren. Fertig!