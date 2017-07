Per E-Mail versenden

Contouring kennen wir. Können wir auch so halbwegs. Also uns mit Bronzer und Highlighter lustige Stricherl ins Gesichts malen, die uns dramatische Wangenknochen, schmale Stupsnäschen und vollere Lippen zaubern. Damit wir ausschauen, als würden wir in einem Snapchat-Filter wohnen, wie es die Kardashians tun.

Youtube Make-Up-Artist Jeffree Star ist ein Meister des Contourings. Und glänzt anscheinend nicht nur mit ausprägten Wangenknochen. In einem seiner neuesten Youtubevideos schminkt er Internetberühmtheit Shane Dawson. Es folgt ein wunderbares Kurzgespräch, wie es Männer jederzeit untereinander führen könnten (oder so).

Der konturierte Penis

Dawson (scheinbar beiläufig): Hast du jemals deinen Penis geschminkt? So zum Spaß?“

Star (nachdenklich, aber ziemlich unbeeindruckt): „Ja, ich contoure meinen Schaft ständig.“

Dawson (die eigene Unsicherheit überspielend): Wenn ich das machen würde, würde er verschwinden.

Star (belustigt): Oh. Mein. Gott!

Sie lachen beide.

Dawson (leicht panisch): Ich mach nur Spaaaß! Er ist dick, er ist dick!

Star (leicht ungläubig): Ahaa.

Dawson (hartnäckig interessiert): Machst du das Contouring während er hängt oder wenn er steif ist?“

Star (ernsthaft): Wenn er hart ist. Wenn er dann wieder hängt, schaut er so aus... (wabbelnde Handbewegung, zur besseren Illustration siehe nachstehendes GIF)

Dawson (verwirrt): Iih. Ist das gut?

Sie lachen beide.

Dawson (erheitert): Gib mir den seltsamen Penis!

Star (belustigt, aber wissend): Gib mir den wackeligen Penis!

Sie lachen.

- Ende -

Video: Jeffree Star schminkt Shane Dawson

Wie geht jetzt Penis Contouring?

Jeffree Star hüllt sich in Schweigen. Wer sich traut, kann ruhig nach Penis Contouring auf Youtube suchen. Es ist eine der seltsameren Ecken des Internets. Erfolg kann außerdem nicht garantiert werden, aber was wissen wir schon.

via GIPHY