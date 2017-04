Hype: Das ist Sephoras bestverkaufter Lippenstift

Bild: (c) Getty Images for Westfield (Kelly Sullivan)

Mit der semi-offiziellen Bekanntmachung über die Rückkehr von Beauty-Gigant Sephora nach Deutschland wurde letzte Woche ein wahrer Hype rund um die Kette, die dem Großkonzern LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) gehört, losgetreten.

Der Store in München wird Österreich dabei am nächsten kommen. Wenn nun schon die Planung für einen Shopping-Ausflug läuft, schadet es vielleicht auch nicht, einen der aktuellen Top-Seller von Sephora USA zu kennen.

Sephora: Dieser Lippenstift verkauft sich am besten

The Zoe Report ging dieser Frage nach, über die nun auch die Teen Vogue ausfühlich berichtete. Konkret geht es um den meistverkauften Lippenstift im Hause Sephora. Zwar schaffen es laut den Berichten auch Sephora-Eigenmarken in die Top-Ten, an die Nummer eins, Yves Saint Laurent Beauty Vinyl Cream Lip Stain, kommt allerdings niemand heran - wenn es um Verkaufszahlen geht.

In Sachen Likes via Onlineshop führt ein anderer Lippenstift die Liste an: Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick.

