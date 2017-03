Augenbrauenstyling: In 3 Schritten zu den perfekten Augenbrauen

Ob Cara Delevingne, Gigi Hadid, Demi Lovato oder Kaia Gerber - sie alle rocken buschige, perfekt gestylte Augenbrauen zu ihrem Look.

In 3 Schritten zu den perfekten Augenbrauen

Seit 1930 steht RefectoCil für Qualität in allen Belangen rund um Augenbrauen- und Wimpernfarbe. In den frühen 30er-Jahren eröffnete Josef Gschwentner ein Friseurstudio in Wien. Der Wiener Haarspezialist verwandelte sich von der Hinterhofwerkstatt zum Global Player. Die Chefstylistin des Unternehmens Marina Sulzer verrät uns im Interview, worauf man für das perfekte Brauenstyling achten muss. Wie wir ja bereits wissen, tragen 2017 alle ihre Augenbrauen fast komplett ungezähmt, buschig und gegen die Wuchsrichtung gestylt.

Aber auch Augenbrauentrends haben sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert: Hier findet ihr eine historische Revue über Augenbrauen in verschiedenen Jahrzehnten.

September issue ?! thank you thank you thank you @thepopmag !! cover story out now ☺️ Ein Beitrag geteilt von Kaia (@kaiagerber) am 18. Aug 2016 um 9:36 Uhr

Für Models wie Kaia Gerber - Cindy Crawfords Tochter - gehören buschige Brauen zum perfekten Look.

1. Die richtige Form



Marina Sulzer: Die Form der Augenbrauen ist ein sehr wichtiger Punkt, denn unnatürlich geformte Brauen können ein Gesicht z. B. verärgert, erstaunt oder eingefallen wirken lassen. Generell gilt es, die natürliche Form der eigenen Brauen herauszuarbeiten. Meist hilft hier auch die Proportionsregel 2/3 aufsteigend zu 1/3 absteigend. Ich verwende gerne Brow Styling Strips. Die bereits vorgeformten Wachsstreifen werden unterhalb des Brauenkranzes angebracht und ganz einfach abgezogen.

2. Die passende Farbe

Marina Sulzer: Bei der Farbe der Augenbrauen sind uns an sich keine Grenzen gesetzt. Am beliebtesten sind nach wie vor Augenbrauen, die der Haarfarbe entsprechen oder maximal um eine Nuance heller oder dunkler sind. Diese Wahl wirkt auch am natürlichsten und schmeichelt dem Gesicht.

🌙⭐️🌝 Ein Beitrag geteilt von Taylor Hill (@taylor_hill) am 23. Jan 2017 um 11:16 Uhr

3. Die richtige Pflege

Marina Sulzer: Augenbrauengel wirkt wie ein Conditioner – es fixiert und pflegt die Augenbrauen optimal. Die Qualität der Inhaltsstoffe ist hier aber entscheidend. Das LongLash Gel von RefectoCil beinhaltet eine hochwertige Wirkstoffkomposition bestehend aus Vitamin E, D-Panthenol und Glycerin.

@Postmates saves my life, especially during fashion week.. Having anything delivered right to my door is THE BEST!! ✨ Download the app and use code: GIGI to get $50 in FREE delivery credits!! Xx #ad Ein Beitrag geteilt von Gigi Hadid (@gigihadid) am 16. Feb 2017 um 14:31 Uhr