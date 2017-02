„Du hast so eine schöne Haut!“ Diesen Ausruf habe ich in den letzten Wochen nur gehört, wenn ich diese Foundation getragen habe. Und das ist tatsächlich sicher zumindest zweimal passiert. Hört sich jetzt nicht oft an, wenn es aber sonst quasi nie passiert, fällt es halt auf!! Grund genug das Teint Idole Ultra Cushion Make-up von Lancôme zum Beauty Highlight der Woche zu küren.

Cushion Make-up Produkte kommen ursprünglich aus dem Beauty-Trendland Korea. Dort legt man Wert auf feine, flüssige Texturen, um Beautylooks pastellig und „glowy“ zu halten. Die flüssigen Farben, seien es hautfarbene Grundierung, bunter Lidschatten oder rosiges Blush, liegen in der Verpackung unter einem Schwämmchen oder Kissen (Cushion - daher der Name). Das Kissen gibt die Farbe gut kontrollierbar ab. Das Flüssige ist deswegen so super, weil es garantiert dass die Farbe nicht dick und pudrig auf der Haut aufliegt, sondern ganz natürlich aussieht. Das Teint Idole Ultra Cushion Make-up schluckt Rötungen und gleich Unebenheiten aus, bleibt dabei aber schön transparent und lässt die Haut schön durchscheinen. Die beiliegenden kleinen Applikator-Pads sind ganz nett, mit dem Pinsel lässt sich die Farbe aber – meiner Meinung nach - noch besser auftragen. Vom Kissen auf den Pinsel auf die Haut.

Darf es ein bisschen mehr sein?

Das Teint Idole Ultra Cushion Make-up gibt es in Österreich in sechs Farbtönen. Genial für olivfarbene (also leicht gelbliche) Hauttypen ist Nr.4 – mein Favorit. Meine blonde, hellhäutige Kollegin schwört auf Nr.1. Ein Stück kostet ca. € 43€. Nachfüllpatronen kommen auf etwa € 30,50. Ebenfalls toll vor allem in der Kombination mit der Foundation: Der passende Cushion Blush wie der Cushion Blush Subtil 02 Rose Lemonade aus der aktuellen Lancôme-Frühlingskollektion, um € 45,50, den man auch hervorragend aif Lippen und Lider tupfen kann.

Übrigens hat Beauty Guru Lisa Eldridge die Cushion-Technik – in ihrer Funktion als Kreativdirektrice für Lancôme - aus Korea mitgenommen. Mehr erzählt sie hier:

