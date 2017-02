Ins Uber setzen, schminken lassen und top-gestylt aussteigen? "Uber" und "Urban Decay" machen das in einer einmaligen PR-Aktion für alle möglich.

Make-Up Fans aufgepasst! Am 23. & 24.2. schminkt Urban Decay dich während Uberfahrt - gratis!

Styling per Knopfdruck

Technologieunternehmen Uber kooperiert wieder einmal mit einem Beauty-Unternehmen (kürzlich arbeitete man bereits mit Nagellack-Marke Essie zusammen) und beschert den Wienerinnen und Wienern ein verspätetes Valentinstagsgeschenk.

Gemeinsam mit dem amerikanischen Kosmetiklabel Urban Decay werden Beauty-Fans zwei Tage lang "per Knopfdruck" vom Uber-Fahrer abgeholt und von einer professionellen Stylistin hergerichtet.

Wie das aussehen könnte, zeigt das Unternehmen in einem Video:

"Styling per Knopfdruck": So funktioniert es

Am 23. und 24. Februar 2017 kann in der Uber-App unter der Option uberBEAUTY ein/e StylistIn per Knopfdruck bestellt werden. (Dafür muss man einfach nur den Schieberegler auf uberBEAUTY stellen und bestellen.)

Mit etwas Glück fährt kurz darauf ein "Styling-Van" vor. Während der Fahrt führt ein/e Beauty-ExpertIn eine professionelle Auffrischung und Make-Up-Styling mit den Urban Decay-Produkten durch – und zwar kostenlos!

"Einem top gestylten Business-Termin, Mädelsabend oder Date steht somit nichts mehr im Weg", so das Unternehmen in einer Presseaussendung am Dienstag. Wir sind gespannt!