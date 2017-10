Per E-Mail versenden

"Man kann nicht alles haben", redet man uns als Kindern gerne ein, damit wir hübsch bescheiden sind. Dass das kein allgemein gültiger Stehsatz ist, beweist zum Glück der Half-Bun, auch bekannt als bester Haartrend der letzten Jahre und Lebensretter an Bad-Hair-Days.

Beim Half-Bun oder Hun, denn was wäre ein Trend ohne wundervolle Abkürzung, wird nur ein Teil der Haare am Ober- oder Hinterkopf zusammengebunden oder mehr oder weniger elegant zu einem Dutt gewunden. Es ist einfach, es ist simpel und es hat immer einen Hauch laissez-faire, wie wir es lieben. Und oh, wir sind nicht die Einzigen!

Zendaya



Natalie Dormer

Naomi Campbell

Kendall Jenner

Kelly Rohrbach

Charlize Theron

Für jedes Problem gibt es eine Lösung: Auch für zu mickrige Pferdeschwänze.