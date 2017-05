Vorbei sind die Zeiten, in denen wir mühsam unser Haar gezwirbelt, geflochten oder hochgesteckt haben: Die neue Sommerfrisur ist da und sie wird die unkomplizierteste, die ihr jemals ausprobiert habt.

Hier kommt der Octopus!

Alles, was ihr für den Octopus-Dutt braucht, sind zumindest schulterlange Haare, ein paar Haar-Pins und ein Haargummi. Haare locker am Hinterkopf mit dem Gummi zusammenknoten, mit wenigen Pins festmachen und: fertig!

Im Grunde ist der "Octopus Bun" nichts anderes als der beliebte "Messy Bun" - nur, dass er nun noch mehr "messy" daherkommt. Denn für diese Frisur gilt: Ein paar Haarspitzen sollten, Tentakel-ähnlich, aus der Frisur herausstehen.

Eigentlich wussten wir ja schon immer, dass wir mit unserer geliebten Putz-Frisur voll im Trend lagen!

So sieht der Octopus Bun in der Realität aus:

Always dreaming of the beach. What's your favorite vacation spot? #beachlife Ein Beitrag geteilt von CHRISTINE ANDREW (@hellofashionblog) am 27. Mai 2017 um 20:29 Uhr

Vegas✈️Maldives Ein Beitrag geteilt von Josephine Skriver (@josephineskriver) am 21. Mär 2017 um 5:49 Uhr

My last morning with this cutie. 🐙. #greenhairdontcare #octopusbun #bedhead #coolchick #bestie Ein Beitrag geteilt von Brittani B Hendo 🌙🔸 #🔮 (@swishyharlow) am 10. Jan 2016 um 7:23 Uhr