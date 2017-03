Haartrend: Diese Haarfarbe passt sich deiner Stimmung an

Eine wallende Mähne, die sich im Eifer der Leidenschaft in ein sinnliches Rot verwandelt, macht die Romantik doch erst so richtig perfekt. Oder wie wäre es, wenn man bei wirklich mieser Laune ab sofort nicht nur eisige Blicke verteilen könnte, sondern auch die Haarpracht mit einem frostigen Eisblau zum wortlosen, aber umso deutlicheren Stimmungsbarometer wird? Und was ist, wenn wir uns einfach nur entspannen wollen? Dann tut uns unser Haar selbstverständlich gleich und tüncht sich in seinen relaxten Naturton.

Klingt nach Science Fiction? Wurde aber kürzlich erst auf der Londoner Fashion Week vorgestellt. Fire nennt sich die Coloration des Londoner Labels The Unseen, die je nach Stimmung ihrer Trägerin die Farbe wechselt. Das Ganze funktioniert – ähnlich wie bei Stimmungsringen – über thermoaktive Inhaltstoffe, die auf die Köpertemperatur reagieren.

Subtle changes - behind the scenes #FIRE 🔥🔥🔥 @jemimakinsella @stormmodels #thefifthelement #lilu #scifi #thefutureisnow #seetheunseen #geisha Ein Beitrag geteilt von T H E U N S E E N (@theunseenalchemist) am 20. Feb 2017 um 14:06 Uhr

Dazu sagen wir: Willkommen in der Zukunft. Und sind gespannt, ob sich dieser Haartrend dauerhaft durchsetzen kann. Doch ein klein wenig müssen wir uns noch gedulden, noch ist „Fire“ nicht auf dem Markt. Das Lable steht aber bereits mit diversen Kosmetikkonzernen in Verhandlung. Drücken wir also die Daumen!

An idea is only an idea untill someone makes it happen! 6 months ago @ilikegrey and I were watching The Craft and It dawned on me that their world was now! If you can believe it you will see it! And why wouldn't you!? #seetheunseen #magic #womenininnovation #science #alchemy #curiosity #modernwitch #ideas #innovation #chemistry #materialgirl Ein Beitrag geteilt von T H E U N S E E N (@theunseenalchemist) am 18. Feb 2017 um 15:10 Uhr