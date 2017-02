Per E-Mail versenden

Florian Gepp ist ein Profi in seinem Gebiet. Der Friseur arbeitet seit sechs Jahren im Team von Katharina Strassl und schneidet rund 180 Männern im Monat die Haare. Deshalb weiß er genau: „Männer haben ihre Problemzone auf dem Kopf, deswegen gehören kurze Haare sehr präzise geformt.“ Und dabei muss jeder Schnitt sitzen: „Ein Zentimeter an Stirn oder Nacken zu viel verändert das Selbstbild der Kunden für Wochen“, so Gepp. "Wenn dann auch noch lichte Stellen im Haar dazukommen, wird’s heikel."

Selbstredend, dass ein guter Schnitt und die richtigen Haarprodukte da Wunder wirken können. Wenn Männer also einmal einen Friseur gefunden haben, der ihnen keine Traumata aufgrund eines falschen Haarschnitts verpasst hat, bleiben sie ihm treu und sind auch sehr beautybewusst, erklärt der Profi.

In Sachen Styling haben die Herren aber noch Aufholbedarf: „Gute Produkte zum Föhnen und eine Bürste für Kopfhaut und Styling wären auch für Männer dringend nötig“, meint Florian Gepp. Wer seinem Liebsten also etwas Gutes tun will, überzeugt ihn von einem Besuch beim Profi-Friseur.

